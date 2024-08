A Venezia il primo Premio Gina Lollobrigida

Nasce un nuovo riconoscimento dedicato alla diva che contribuì alla grandezza del cinema italiano nel mondo e che fu poliedrica e instancabile interprete nel campo delle arti dal cinema, alla fotografia alla scultura

Nasce il Premio Gina Lollobrigida – iniziativa congiunta del Ministero della Cultura e Cinecittà per ricordare una delle più grandi interpreti del nostro cinema, in occasione dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

A fare da palcoscenico alla consegna della prima edizione del riconoscimento sarà il Lido di Venezia dove martedì 3 settembre alle ore 11:30 all’Italian Pavilion, presso l’Hotel Excelsior, alla presenza delle promotrici, il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, del Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, del Presidente di Confindustria Federorafi Claudia Piaserico, e con la moderazione della giornalista del Sole 24 Ore Cristina Battocletti.

Esattamente come Gina Lollobrigida, non solo grande attrice ma artista poliedrica, il premio sarà per sua natura multidisciplinare e verrà assegnato annualmente a un talento nei campi di arte, fotografia, pittura, scultura, moda, design e naturalmente del cinema.

L’annuncio del vincitore di questa prima edizione avverrà contestualmente alla consegna.

Sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d’Argento e, nel 2018, la stella sulla celebre Walk of Fame di Los Angeles, Gina Lollobrigida non è mai stata premiata a Venezia pur avendovi partecipato diverse volte con i suoi film.

Anche per questo il premio a lei intitolato ha l’obiettivo di saldare per sempre il nome di Gina alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica organizzata dalla Biennale di Venezia.

Realizzato dalla Confindustria FEDERORAFI, il riconoscimento consiste in una statuetta in bronzo placcata in oro 24 carati con bordature in microdiamante e applicazioni in smalto bianco madreperlaceo, e simboleggia eleganza e luminosità di una figura femminile in abito di gala.

Qualità che Gina Lollobrigida ha riverberato nell’arco intero della sua carriera artistica.