‘A tutta farsa’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 22 gennaio, ore 19:00, presso Palazzo Fazio a Capua (CE), nell’ambito di FaziOpenTheater 2022 – 2023 (V Edizione), Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative, ideazione e direzione artistica di Antonio Iavazzo, andrà in scena ‘A tutta farsa’, drammaturgia e regia Antonio Vitale.

Interpreti

Gennaro Iago Esposito – Daria Fiorillo – Antonio Vitale

Direttrice di scena

Natalia Fusco

Note

Le farse di Antonio Petito, se analizzate bene, hanno dei contenuti che vanno ben oltre il significato specifico proprio del genere teatrale della ‘farsa’.

Da anni ho cercato, leggendole assiduamente, questi contenuti ed effettivamente emergono in una maniera disarmante.

Dietro la risata grassa, dovuta all’equivoco o ad una caratterizzazione di qualche personaggio si nasconde, inconsapevolmente, un mondo di sentimenti molto profondi e veri, da quello amoroso a quello della gelosia fino ad arrivare addirittura ad una certa compassione per alcuni personaggi anziani che, a causa di una menomazione fisica, da un lato sono oggetto di lazzi ma dall’altro di una profonda riflessione sulla determinata situazione che vivono.

Ciò che mi ha spinto a riscrivere tre farse di Petito è stata la mia continua ricerca di voler creare un ponte tra la tradizione e la contemporaneità, evidenziando attraverso un prologo ed un epilogo completamente inediti la situazione del mestiere dell’attore oggi.

Inoltre, per quanto riguarda il testo ho voluto abolire del tutto Pulcinella, dando lo spazio che si merita ad un altro personaggio creato da Antonio Petito ovvero Pascariello Carota, antesignano del Felice Sciosciammocca di Eduardo Scarpetta.

Da questa mia ‘spasmodica’ ricerca è partita la mia idea di messa in scena che vuole essere snella con pochi elementi, da cui dovrà emergere forte e potente la parola detta. Una parola che dal testo si distacca per vivere pienamente in scena. Una recitazione naturalistica che evidenzierà un’interpretazione vera.

Volutamente non ho inserito delle musiche ma soltanto dei suoni, che in scena verranno riprodotti dal vivo da una tammorra.

Antonio Vitale