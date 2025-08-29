A Trevignano Romano (RM) la Grande Festa di Circo

Appuntamento il 30 e31 agosto 2025 al Parco Pubblico

Due giornate di magia, acrobazie, laboratori e musica: il Parco Pubblico di Trevignano Romano (RM) si trasforma in un circo a cielo aperto con la Grande Festa di Circo, parte integrante del cartellone dell’Entroterre Festival 2025.

Un evento unico, gratuito e aperto a tutti, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e adulti, con attività diffuse durante l’intera giornata, spettacoli circensi di altissimo livello e momenti collettivi di festa e musica sotto le stelle.

Programma dettagliato

Sabato 30 agosto – Giorno 1

Laboratori e attività

• ore 10:00 – Circus Playground: introduzione alle arti circensi aperta a tutti

• ore 10:30 – 18:00 Whereisvalerio?: giochi antichi in legno

• ore 11:30 – 12:30 Costruttori di futuro: laboratorio di comunità e sostenibilità, APS Cantieri Comuni, a cura di Delia Modonesi

• ore 16:00 – 17:30 Via col vento: laboratorio di riciclo creativo

Spettacoli e performance

• ore 10:30 – 11:30 Black Smilzo giocoleria

• ore 12:00 – 12:45 Stravaganze Aeree con Circo Tribulé & Eva Clumsy

• ore 15:00 – 16:00 Duo Romaño acrobazie

• ore 16:30 – 17:30 Black Smilzo giocoleria

• ore 17:30 – 18:30 Stravaganze Aeree con Circo Tribulé & Eva Clumsy

• ore 18:30 – 19:30 Duo Romaño acrobazie

Musica

• ore 12:45 – 15:00 DJ Ambigual

• ore 19:30 – 22:30 DJ Nelich

Domenica 31 agosto – Giorno 2

Mattina

• ore 10:00 – 10:30 Grande parata inaugurale e presentazione attività

• ore 10:30 – 12:00 Whereisvalerio? – giochi in legno

• ore 10:30 – 12:00 Micro-spettacoli itineranti con:

• Acrobatica aerea – Circo Tribulé

• Equilibrismo – Pierluigi Ricciardi

• Palo cinese – Matthew Mastil Trio

• Sospensione capillare – Eva Clumsy

• Giocoleria – Black Smilzo

• Trampoli acrobatici – Mr. Pope & Blu Mamba

• ore 11:00–12:00 – Circus Playground

• ore 12:00 Cabaré Tribulé – spettacolo collettivo

Pausa pranzo

• ore 13:00 – 14:30 DJ Funk Pope

Pomeriggio

• ore 14:30 Parata pomeridiana e presentazione spettacoli

• ore 14:30 – 18:30 Whereisvalerio? giochi antichi

• ore 14:45 – 16:00 Circus Playground

• ore 15:00 – 17:00 Spettacoli diffusi: trampoli, equilibrismo, sospensione capillare, palo cinese, giocoleria, Duo Romaño

• ore 17:00 Acrobatica aerea con Circo Tribulé

• ore 17:15 – 17:45 Cabaré Tribulé – spettacolo collettivo

• ore 17:45 – 19:00 Artisti in Libertà in tutto il parco

Gran finale e musica

• ore 19:00 – 20:00 Gran Finale collettivo

• ore 20:00 – 22:00 DJ Funk Pope

Un evento per tutti

La Grande Festa di Circo è un appuntamento che unisce spettacolo, creatività e partecipazione.

Bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi nei laboratori circensi e nei giochi, mentre gli artisti trasformeranno il parco in un palcoscenico diffuso fatto di poesia, ironia e acrobazie.

Il tutto accompagnato da momenti musicali che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente, fino al gran finale sotto le stelle.

Luca Galloni, Vicesindaco e Assessore al Turismo di Trevignano Romano, dichiara:

La Grande Festa di Circo è un appuntamento che vogliamo condividere con tutta la nostra comunità. Due giornate che porteranno a Trevignano Romano energia, bellezza e partecipazione, offrendo occasioni di divertimento per grandi e piccoli ma anche momenti di riflessione e creatività. Questo evento valorizza la nostra cittadina sia sul piano culturale che turistico, rafforzando il legame tra arte e territorio e confermando Trevignano come un punto di riferimento sul lago di Bracciano, capace di accogliere e stupire non solo i cittadini, ma anche i tanti turisti italiani e internazionali che scelgono Trevignano come meta di visita e soggiorno.

Informazioni

Dove: Parco Pubblico di Trevignano Romano – Via degli Asinelli

Come arrivare: circa 1 ora da Roma in auto, SP493, parcheggi disponibili lungo il lago e in prossimità del parco. Collegamenti Cotral da Anguillara e Bracciano.

Accessibilità: l’evento è accessibile a persone con disabilità; è disponibile un servizio di assistenza su prenotazione.

Ingresso gratuito.