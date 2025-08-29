A Trevignano Romano (RM) la Grande Festa di Circo

Appuntamento il 30 e31 agosto 2025 al Parco Pubblico
Due giornate di magia, acrobazie, laboratori e musica: il Parco Pubblico di Trevignano Romano (RM) si trasforma in un circo a cielo aperto con la Grande Festa di Circo, parte integrante del cartellone dell’Entroterre Festival 2025.
Un evento unico, gratuito e aperto a tutti, pensato per coinvolgere famiglie, bambini, giovani e adulti, con attività diffuse durante l’intera giornata, spettacoli circensi di altissimo livello e momenti collettivi di festa e musica sotto le stelle.
Programma dettagliato
Sabato 30 agosto – Giorno 1
Laboratori e attività
• ore 10:00 – Circus Playground: introduzione alle arti circensi aperta a tutti
• ore 10:30 – 18:00 Whereisvalerio?: giochi antichi in legno
• ore 11:30 – 12:30 Costruttori di futuro: laboratorio di comunità e sostenibilità, APS Cantieri Comuni, a cura di Delia Modonesi
• ore 16:00 – 17:30 Via col vento: laboratorio di riciclo creativo
Spettacoli e performance
• ore 10:30 – 11:30 Black Smilzo giocoleria
• ore 12:00 – 12:45 Stravaganze Aeree con Circo Tribulé & Eva Clumsy
• ore 15:00 – 16:00 Duo Romaño acrobazie
• ore 16:30 – 17:30 Black Smilzo giocoleria
• ore 17:30 – 18:30 Stravaganze Aeree con Circo Tribulé & Eva Clumsy
• ore 18:30 – 19:30 Duo Romaño acrobazie
Musica
• ore 12:45 – 15:00 DJ Ambigual
• ore 19:30 – 22:30 DJ Nelich
Domenica 31 agosto – Giorno 2
Mattina
• ore 10:00 – 10:30 Grande parata inaugurale e presentazione attività
• ore 10:30 – 12:00 Whereisvalerio? – giochi in legno
• ore 10:30 – 12:00 Micro-spettacoli itineranti con:
• Acrobatica aerea – Circo Tribulé
• Equilibrismo – Pierluigi Ricciardi
• Palo cinese – Matthew Mastil Trio
• Sospensione capillare – Eva Clumsy
• Giocoleria – Black Smilzo
• Trampoli acrobatici – Mr. Pope & Blu Mamba
• ore 11:00–12:00 – Circus Playground
• ore 12:00 Cabaré Tribulé – spettacolo collettivo
Pausa pranzo
• ore 13:00 – 14:30 DJ Funk Pope
Pomeriggio
• ore 14:30 Parata pomeridiana e presentazione spettacoli
• ore 14:30 – 18:30 Whereisvalerio? giochi antichi
• ore 14:45 – 16:00 Circus Playground
• ore 15:00 – 17:00 Spettacoli diffusi: trampoli, equilibrismo, sospensione capillare, palo cinese, giocoleria, Duo Romaño
• ore 17:00 Acrobatica aerea con Circo Tribulé
• ore 17:15 – 17:45 Cabaré Tribulé – spettacolo collettivo
• ore 17:45 – 19:00 Artisti in Libertà in tutto il parco
Gran finale e musica
• ore 19:00 – 20:00 Gran Finale collettivo
• ore 20:00 – 22:00 DJ Funk Pope
Un evento per tutti
La Grande Festa di Circo è un appuntamento che unisce spettacolo, creatività e partecipazione.
Bambini, ragazzi e adulti potranno cimentarsi nei laboratori circensi e nei giochi, mentre gli artisti trasformeranno il parco in un palcoscenico diffuso fatto di poesia, ironia e acrobazie.
Il tutto accompagnato da momenti musicali che renderanno l’atmosfera ancora più coinvolgente, fino al gran finale sotto le stelle.
Luca Galloni, Vicesindaco e Assessore al Turismo di Trevignano Romano, dichiara:
La Grande Festa di Circo è un appuntamento che vogliamo condividere con tutta la nostra comunità.
Due giornate che porteranno a Trevignano Romano energia, bellezza e partecipazione, offrendo occasioni di divertimento per grandi e piccoli ma anche momenti di riflessione e creatività.
Questo evento valorizza la nostra cittadina sia sul piano culturale che turistico, rafforzando il legame tra arte e territorio e confermando Trevignano come un punto di riferimento sul lago di Bracciano, capace di accogliere e stupire non solo i cittadini, ma anche i tanti turisti italiani e internazionali che scelgono Trevignano come meta di visita e soggiorno.
Informazioni
Dove: Parco Pubblico di Trevignano Romano – Via degli Asinelli
Come arrivare: circa 1 ora da Roma in auto, SP493, parcheggi disponibili lungo il lago e in prossimità del parco. Collegamenti Cotral da Anguillara e Bracciano.
Accessibilità: l’evento è accessibile a persone con disabilità; è disponibile un servizio di assistenza su prenotazione.
Ingresso gratuito.