A Tokyo 35 tra giornalisti ed influencer turistici a scuola di Toscana

Evento organizzato da Toscana Promozione turistica presso l’Ambasciata italiana

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

All’Ambasciata italiana di Tokyo sono stati circa 35 i giornalisti e gli influencer turistici che sono stati a scuola di Toscana.

È uno degli eventi organizzati da Toscana promozione turistica per far conoscere ancora di più e meglio la nostra regione come meta da scegliere per una vacanza che sia insieme ricreativa e culturale.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, ha commentato:

Siamo fieri della nostra storie e delle nostre eccellenze che ci hanno facilitato il compito, visto che il brand Toscana è ben conosciuto nel mondo. Ma ci siamo presentati anche come una terra all’insegna della sostenibilità, capace di trovare un equilibrio e creare esperienze di vacanza che lasciano un segno, non un’impronta. Così è nata la nostra Carta dei Valori per il Turismo Sostenibile, manifesto teorico ma anche linea guida pratica. Siamo la prima regione in Italia ad aver creato l’Atlante degli Itinerari Cicloturistici e l’Atlante dei cammini e tutti i parchi della regione – 3 nazionali, 3 regionali, oltre centoventi riserve e parchi minori – aderiscono alla Carta Europea del Turismo Sostenibile, cioè lo strumento che definisce e verifica le azioni per lo sviluppo di un turismo corretto e rispettoso di tutte le specie viventi.

L’Assessore regionale all’economia e al turismo, Leonardo Marras, ha aggiunto:

Quello che abbiamo organizzato è stato un evento in cui abbiamo presentato la nostra regione come un crocevia millenario della storia, modellato da secoli di interazione armoniosa tra uomo e natura. Si tratta di una iniziativa che completa il successo della nostra missione in Giappone. Abbiamo proposto mille e una ragione per venire in Toscana. Tra queste figurano sia le nostre città d’arte che i borghi della Toscana diffusa, così come è diffuso il nostro saper fare artigiano, poi un ambiente che vanta 600 chilometri di coste e l’area boscata più grande d’Italia, ben 17 siti UNESCO, ma anche il maggior numero hotel a 5 stelle tra le regioni italiane, accompagnati dalla offerta italiana di agriturismi e da quella di una straordinaria tradizione enogastronomica. Desidero infine ringraziare l’Ambasciatore Gianluigi Benedetti per l’accoglienza e l’ospitalità ricevute.

Un focus specifico ha riguardato la qualità dell’accoglienza per le vacanze in famiglia, con l’innata vocazione all’ospitalità, le moltissime strutture ricettive a misura di bambino, la grandissima offerta di attività outdoor e parchi avventura, la qualità della cucina e le tante offerte museali e culturali costruite per i più piccoli.

Attualmente la Toscana rappresenta la quarta meta italiana per i turisti giapponesi dopo Lazio, Veneto e Lombardia con 105.000 arrivi e quasi 200.000 presenze nel corso del 2024.

La visita alle città d’arte toscane rappresenta la motivazione del 90% dei turisti nipponici, mentre il restante 10% è rappresentato dall’appeal del turismo balneare, termale, rurale e montano. I giapponesi rappresentano lo 0,7% delle presenze di stranieri in Toscana.

Secondo la Banca d’Italia la spesa totale dei viaggiatori giapponesi in Toscana nel 2024 è stata di 111 milioni di euro, pari al 2,0% della spesa totale degli stranieri.

La spesa pro-capite è stata di 251,3 euro, il 66% in più della spesa media pro-capite stimata per gli stranieri in Toscana.