A Terni gli scudetti del Padel CSI

Dall’Alto Adige al Salento in campo 170 giocatori di 44 squadre diverse

Riceviamo e pubblichiamo.

Sei campi di gioco, 44 squadre, 170 giocatori, per 4 titoli in palio.

Sono questi i numeri del prossimo Campionato nazionale di padel, in programma nel weekend dal 17 al 19 ottobre a Terni presso il Circolo Sportivo Happy Village.

Le pareti umbre arancioblu andranno a laureare le coppie nei quattro diversi tornei del campionato, patrocinato dal Comune di Terni: il femminile, il maschile pro, il maschile élite ed il misto élite.

Il regolamento di gioco prevede due set ai 9 games per vincere, con i punteggi tennistici ad ogni games. In caso di parità l’eventuale super tiebreak si conclude ai 10 punti. Ad ogni set almeno un cambio di giocatore obbligatorio in ogni coppia in campo. Le squadre, ovviamente formate da almeno tre padelisti, fino a nove.

I Comitati del CSI che hanno squadre qualificate per il weekend scudetto in Umbria sono i padroni di casa umbri, con otto squadre di Terni, due in ogni torneo di categoria, e sei di Perugia, due nel maschile pro, due nel misto e due nel femminile; quindi dal Piemonte arrivano formazioni da Asti, Verbania, Cuneo, ed ancora Bolzano, Reggio Emilia, Teramo, Lecce.

Fase a gironi il sabato e fase finale ad eliminazione diretta la domenica, a cominciare dai quarti di finale sino alle finali scudetto. Non solo campo e racchette.

Venerdì sera un aperitivo di benvenuto saluterà l’arrivo dei finalisti, mentre sabato sera è prevista una cena di gala.