A Teatrosophia ‘Primo Palcoscenico’, rassegna per giovani talenti

Il concorso è in programma a Roma dal 4 all’8 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Con grande orgoglio Teatrosophia presenta ‘Primo Palcoscenico’, concorso teatrale nato con un intento preciso: quello di offrire appunto il primo palcoscenico ad attrici e attori che si sono diplomati in accademie e scuole di tutta Italia nel 2023 e nel 2024.

Il concorso si svolgerà dal 4 all’8 dicembre: 5 serate come 5 sono gli spettacoli che sono stati selezionati. Uno solo sarà lo spettacolo vincitore determinato dal voto della giuria tecnica.

Domenica 8 dicembre si svolgerà poi la premiazione.

Il premio per la compagnia vincitrice consisterà in:

a) l’intero incasso della serata in cui la Compagnia vincitrice si è esibita;

b) l’inserimento dello spettacolo nella stagione 2025/2026 di Teatrosophia.

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita e tutte le compagnie partecipanti avranno diritto al 70% dell’incasso della propria serata.

Inoltre, il team di Teatrosophia ha deciso di istituire, il ‘punto social’, ovvero un punteggio che si aggiungerà a quello della giuria tecnica. Tale punteggio sarà determinato dal numero di gradimenti ottenuti esclusivamente sui canali social di Teatrosophia dai video di presentazione degli spettacoli in concorso girati dalle compagnie.

Non mancherà per Primo Palcoscenico il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia dopo ogni spettacolo.

La Giuria tecnica è così composta:

Teatrosophia:

– Guido Lomoro – direttore artistico

– Marta Iacopini – attrice e regista

– Maria Concetta Borgese – danzatrice, coreografa e attrice

– Ilenia Costanza – drammaturga, regista e attrice

– Lorena Vetro – produttrice, cantante e attrice

– Alessandra Di Tommaso – attrice

– Andrea Cavazzini – ufficio stampa

Guest:

– Francesco Baj – drammaturgo

– Gianni De Feo – attore e regista

– Ninni De Rossi Giromella – docente Accademia Silvio D’Amico

– Flavio Marigliani – attore e regista

– Mauro Toscanelli – attore e regista

Consulta il calendario degli spettacoli

Biglietti:

Intero: Euro 14,00 + tessera associativa

Ridotto: Euro 11,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=85&catid=9

Prima di prenotare è necessario tesserarsi su questo link:

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Teatrosophia

Via della Vetrina, 7

00186 Roma

Tel. 06-68891089