A Taranto il Campionato Nazionale CSI di voga a 10 remi con timoniere

Undici equipaggi pugliesi sul campo di regata il 14 luglio nella seconda tappa del ‘Meeting Nazionale Trofeo dell’Adriatico e del Mar Ionio 2024’

Dopo l’esordio in Adriatico a Molfetta con la vittoria dei Vogatori Remuri di Brindisi, domenica 14 luglio si replica nello specchio d’acqua antistante ai Cantieri del Sud a Taranto.

Il circuito del CSI di voga itinerante a 10 remi con timoniere nella categoria maschile e femminile approda nel Mar Ionio in occasione della seconda tappa del ‘Meeting Nazionale del Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio’, valida come Campionato Nazionale CSI di voga a dieci remi.

Due manche a cronometro in mattinata.

Alla partenza si troveranno sei equipaggi maschili: Taras Taranto, Remuri Brindisi, Vogatori M. Cervone, Città di Taranto, Palio di Taranto e Lega Navale Taranto. Nelle regate femminili al via tutti gli equipaggi tarantini: i due del Palio di Taranto, e poi Taras, Lega Navale e Città di Taranto.

Partenza lanciata, quattro giri di boa per le donne, sei sul campo di regata maschile; due virate a giro.

A vincere sarà l’equipaggio che, sommando i tempi di entrambe le manche, avrà realizzato il miglior tempo.