A Siena ‘Artisti in Blu’: un omaggio alla Biennale d’arte di Venezia

Dal 13 al 16 aprile la galleria Beaux Arts ospita la IV edizione della manifestazione che quest’anno si veste di novità

Riceviamo e pubblichiamo.

Con un omaggio alla Biennale d’arte di Venezia si rinnova l’appuntamento con ‘Artisti in Blu’, la mostra delle opere pittoriche realizzate dai ragazzi e dalle ragazze dell’Associazione autismo Siena Piccolo Principe, che dal 13 al 16 aprile sarà ospitata dalla galleria Beaux Arts di Siena, via Cecco Angiolieri, 13, ingresso libero.

Giunta alla sua quarta edizione ‘Artisti in Blu’ quest’anno nasce dal confronto con quanto di più attuale ci possa essere nel mondo dell’arte contemporanea e infatti trae ispirazione dall’ultima Esposizione internazionale d’arte della Biennale di Venezia ‘Il latte dei sogni’ del 2022.

Un omaggio che ha suscitato l’attenzione della stessa Biennale che ha consentito l’utilizzo di materiale fotografico originale e ha permesso di arricchire il catalogo della mostra senese con i saluti di Roberto Cicutto Presidente della Biennale di Venezia e Cecilia Alemanni curatrice della Esposizione dello scorso anno.

Afferma il Presidente dell’Associazione autismo Siena, Alberto Negri:

Questo riconoscimento dà ancor più rilievo all’obiettivo principale di ‘Artisti in Blu’: mostrare che le persone autistiche hanno talenti e attitudini come chiunque altro, con le stesse emozioni, desideri e gli stessi diritti.

Le opere, quasi una trentina che saranno esposte alla galleria Beaux Art di Siena, nascono nel laboratorio di pittura della sede della Associazione, alle Volte Alte a cui se ne è aggiunto quest’anno un secondo presso l’Auser di Sant’Albino di Montepulciano, entrambi diretti da Umberto Trezzi, detto Ube, che da anni collabora come volontario con il ‘Piccolo Principe’ e che da sempre dipinge utilizzando una particolare tecnica che integra pittura e cristallo.

Anche questa volta le tele di questi giovani artisti sono così state arricchite dai frammenti di cristallo realizzati dal maestro vetraio di Colle Adriano Canocchi che danno ancor più luminosità e riflessi di luce alle opere stesse.

La mostra si inaugurerà giovedì 13 aprile alle ore 17:00 e terminerà domenica 16 aprile. Ingresso libero.

Info:

Galleria Beaux Arts

via Cecco Angiolieri, 13

Siena

0577-280759 / www.artsiena.com

Associazione Autismo Siena Piccolo Principe ODV

Strada delle Volte Alte, 21

Siena

327-7552423 / www.autismosiena.it