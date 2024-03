‘A sfascio – Nozze così, così e così’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma dal 14 al 17 marzo

Sarà in scena dal 14 al 17 marzo al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘A sfascio – Nozze così, così e così’, drammaturgia di Giancarlo Sammartano, regia di Pierpaolo Sepe.

Con Elisa Baldi, Giovanni Barbera, Elisa Bellucci, Anastasia Bonarrigo, Lorenzo Casalini, Andrea Ciancimino, Beatrice Drago, Cristina Farese, Simona Flavio, Andrea Garofoli, Chiara Genna, Lorenzo Lottini, Manuel Mazia, Andrea Miccoli, Guglielmo Perugini, Natalia Pina, Marco Poletti, Lavinia Poponi, Giada Risato, Andrea Stringile, Guido Velletri.

‘A sfascio’ è il nuovo spettacolo realizzato da Fondamenta Teatro e Teatri/ La Scuola dell’Attore.

Ventuno giovani attrici ed attori, con la regia di Pierpaolo Sepe, saranno impegnati in una originale e divertente drammaturgia liberamente ispirata a testi di Brecht, Campanile e Čechov.

Lo spettacolo mette in scena il vortice di equivoci, baruffe e contraddizioni in tre pretenziose e buffe feste di nozze, destinate a sfasciarsi, appunto, nel ridicolo tragicomico di personaggi smaniosi di passare di grado sociale. Un racconto in tre capitoli, ironico, surreale, distruttivo.

Tanti personaggi intorno alle figurine colorate della Sposa e dello Sposo, costruiscono la ronde della convenzione matrimoniale, dove l’euforia della danza, l’allegria del riso, l’enfasi della gioia sono attraversate dalla nuvola nera dell’incomprensione, del disdoro, del disastro.

Teatro allo stato maturo, quindi puro, dove pensiero, parola e gesto si rincorrono veloci, trancianti, a tempo di un jazz in equilibrio sul baratro.

Uno spettacolo con tutti giovani attori formati presso Fondamenta che si affacciano al Teatro con l’impegno e il senso di responsabilità che si devono al lavoro che hanno scelto di intraprendere.

È questo il primo spettacolo che nasce dalla staffetta che Fondamenta sta, da anni, promuovendo tra Scuola/Compagnia/Palcoscenico. Un insieme che si offre al giudizio del pubblico con la sola raccomandazione che la severità si sposi con la comprensione. Provare per credere.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com