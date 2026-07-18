A Serrone (FR) il traguardo della Cronoscalata CSI

Sulle strade del Cesanese l’evento tricolore con arrivo nei pressi del Santuario Regina della Pace. Un centinaio gli scalatori attesi nel Lazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 19 luglio, il cuore del ciclismo griffato Centro Sportivo Italiano batterà forte nel Lazio, a Serrone (FR), teatro del Campionato nazionale Cronoscalata CSI.

Una sfida impegnativa attende gli scalatori in sella che si contenderanno la vittoria lungo un percorso di rara bellezza e tecnica: 11 km di pura adrenalina con 893 metri di dislivello e una pendenza media del 7,9%, insomma una vera prova di forza e resistenza.

Si partirà alle ore 10:00 dalla località Torre di Colonna, con le categorie Over 60, Junior Sport e Donne a dare il via alla competizione.

Qui i ciclisti si misureranno su un tracciato ridotto che misurerà 8 km, concentrando in ogni caso l’azione nella parte più intensa del percorso. Una volta al traguardo le categorie senior e femminili, a partire sarà la fascia Under 60.

I ciclisti delle categorie M6, M5, M4, M3, M2, M1 ed ES si lanceranno dal Piazzale della Stazione per affrontare i 1.100 metri dell’intero percorso cronometrato, un’ascesa che li porterà fin quasi al Santuario Regina della Pace.

Sarà una lotta contro il tempo, un vero test di tenacia e passione. Un centinaio di ciclisti attesi, iscritti da Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Campania e Calabria.

I concorrenti saliranno nel cuore di uno degli scenari naturalistici più affascinanti del Lazio: il Monte Scalambra, meta per gli appassionati di deltaplano e parapendio e punto di riferimento per gli amanti della mountain bike, ospitando ogni anno il Serrone Enduro Bike, manifestazione clou nel panorama fuoristrada.

Per la Commissione Tecnica nazionale di ciclismo ci sarà il referente nazionale, Biagio Nicola Saccoccio, in veste anche di presidente del comitato frusinate e il Presidente di giuria, Enzo Martino. Non mancherà il sindaco di Serrone Giancarlo Proietto e con lui diversi rappresentanti dell’Amministrazione Comunale.