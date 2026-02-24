A Sanremo presentazione I opera d’Italia intitolata a Peppe Vessicchio

Il nuovo Teatro Comunale di Cardito e il suo programma per un territorio a rischio devianza, a due km dal Parco Verde di Caivano

È nata a Cardito, a due km dal Parco Verde di Caivano e ad altrettanti dal Rione Salicelle di Afragola, nell’area nord di Napoli, la prima opera, il primo presidio culturale d’Italia intitolato al celebre direttore d’orchestra recentemente scomparso: il nuovo Teatro Comunale “Peppe Vessicchio”, realizzato con un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro.

Periferie difficili, in cui l’esempio del Maestro, napoletano d’origine che ha sempre tenuto saldo il legame con la sua terra, può costituire un’opportunità per recuperare tanti giovani a rischio devianza sulla via della cultura, della bellezza e della legalità.

La presentazione domani, mercoledì 25 febbraio, alle ore 11:00, nei saloni di Casa Vessicchio a Sanremo, al civico 31 del Lungomare Vittorio Emanuele II, il nuovo spazio aperto alla creatività, alla formazione e alle arti dedicato al grande Maestro nella città dei fiori in occasione del Festival della Canzone.

Nel corso della conferenza sarà presentata anche la proposta programmatica messa in campo per il Teatro Vessicchio, con eventi che riguarderanno i ragazzi delle scuole del territorio – dal teatro sperimentale alla teatroterapia, dallo studio di discipline come regia, scenografia, illuminotecnica, al cinema, alla danza e alla musica – e che prevedono un loro coinvolgimento anche nel Premio Strega Giovani.

Interverranno la figlia del Maestro, Alessia Vessicchio, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, il Presidente di ANCI Campania, Francesco Morra, Piero Cassano, co-fondatore dei Matia Bazar, due volte vincitore del Festival di Sanremo, e la giovane cantautrice Cecilia Larosa.

Il Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, impegnato a Napoli con il Presidente Mattarella, sarà presente con un videomessaggio.

Il Teatro Vessicchio, nel frattempo, dimostra già di avere un cuore: la Città Metropolitana e il Comune di Cardito lo hanno messo a disposizione per consentire la prosecuzione delle attività del Teatro Sannazaro di Napoli bruciato nell’incendio dello scorso 17 febbraio.