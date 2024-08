A San Salvatore Telesino la ‘Festa dello Struppolo 2024’

Appuntamento con la 22a edizione dal 29 agosto al 1° settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Immagina l’aroma del grano appena macinato che si sposa con il profumo inebriante dell’olio extravergine di oliva, il tocco vellutato delle uova freschissime e una generosa spolverata di pepe che aggiunge quel giusto tocco di vivacità.

Questo è lo struppolo, il re indiscusso della cucina sansalvatorese, che sarà celebrato nella sua forma più autentica durante la 22a edizione della ‘Festa dello Struppolo’.

Dal 29 agosto al 1° settembre, piazza Pacelli si trasformerà in un palcoscenico culinario dove i sapori della tradizione si fondono con l’innovazione, offrendo ai visitatori un’esperienza unica nel cuore del Sannio.

Ogni boccone di struppolo è un viaggio nel passato, un ricordo di sapori genuini che evocano l’anima della nostra terra. Accanto al protagonista indiscusso della festa, ci saranno i prodotti degli orti sansalvatoresi, come i pregiati peperoni quarantini, esaltati in ricette che rispettano le antiche tradizioni ma che al tempo stesso guardano al futuro.

La Festa dello Struppolo è molto più di una semplice sagra. È un evento che abbraccia la comunità e invita i visitatori a vivere la magia di San Salvatore Telesino. Ogni sera, la piazza si animerà con concerti dal vivo, creando un’atmosfera festosa che saprà catturare grandi e piccini.

In un’epoca in cui la salvaguardia dell’ambiente è più importante che mai, la Festa si fa portavoce di un impegno concreto per la sostenibilità. Ogni dettaglio dell’evento è pensato per ridurre l’impatto ambientale, garantendo spazi puliti, una rigorosa gestione dei rifiuti e l’utilizzo di materiali ecocompatibili.

Se ami la buona cucina, la musica dal vivo e cerchi un’atmosfera conviviale che scaldi il cuore, la Festa dello Struppolo è l’evento che fa per te.

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile, dove la tradizione incontra l’innovazione e ogni dettaglio è pensato per far risplendere il meglio di San Salvatore Telesino.

Info e contatti:

sansalvatore@unplibenevento.it

0824-948144