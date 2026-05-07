A San Pietro a Majella al via la VI edizione di Napoli InCanta

Voci bianche tra sogno, musica e immaginazione

Riceviamo e pubblichiamo.

Il talento purissimo delle voci bianche torna a risuonare nel cuore della città. Sabato 9 maggio, la Sala Scarlatti del Conservatorio ‘San Pietro a Majella’ farà da cornice alla sesta edizione di Napoli InCanta, la rassegna ideata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini con la consulenza artistica di Salvatore Murru.

Una manifestazione che si conferma come spazio privilegiato dove la formazione si fonde con l’ascolto e la composizione contemporanea. Un appuntamento atteso, che quest’anno vede ospiti formazioni di eccellenza provenienti da diverse regioni italiane e che sceglie di esplorare un tema dal fascino universale: il sogno.

La giornata si svilupperà come un percorso articolato in due momenti distinti e complementari, accomunati dal titolo evocativo ‘Custodire il sogno’.

Alle ore 15:00 è prevista una tavola rotonda che riunisce compositori, direttori di coro e studiosi per una riflessione condivisa sul valore della voce dei bambini, sulla scrittura musicale destinata all’infanzia e sul coro come esperienza educativa e formativa.

Il confronto, coordinato da Salvatore Murru, pone al centro la musica come spazio di crescita, relazione e scoperta, in cui il sapere e il fare si integrano nella costruzione del “saper essere”.

A seguire, alle ore 16:30, il programma proseguirà con il concerto che vedrà protagonisti cori di voci bianche provenienti da diverse realtà italiane: il Coro del Conservatorio di Napoli, i Piccoli Cantori Barcellona P. G., il Coro Garda Trentino, il coro Il Calicanto e Scuole in Coro – Studium Canticum.

Un mosaico di esperienze vocali e sensibilità artistiche che darà vita a un repertorio contemporaneo fatto di scritture originali, giochi vocali e narrazioni musicali sospese tra realtà e immaginazione. Le nuove composizioni presentate in questa edizione sono firmate da Piero Caraba, Andrea Basevi Gambarana, Tullio Visioli, Enrico Miaroma e Giampiero Castagna.

Il tema del “sogno” attraversa l’intera edizione come categoria educativa ed espressiva: non evasione, ma esercizio di possibilità. In un contesto storico segnato da incertezze, l’immaginazione diventa infatti uno strumento fondamentale per attivare linguaggi, relazioni e consapevolezze, soprattutto nelle nuove generazioni.

La pratica corale, in particolare, si conferma luogo privilegiato di crescita individuale e collettiva, capace di favorire inclusione, ascolto reciproco e valorizzazione delle differenze.

In questa prospettiva, NapolinCanta si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Pietà de’ Turchini nella promozione della musica come esperienza formativa e occasione di sviluppo umano e artistico, attraverso la produzione di nuovi lavori e il sostegno alla formazione dei giovani musicisti e dei giovanissimi che si avvicinano al linguaggio musicale.

Una giornata che invita a “custodire il sogno” per restituirlo, attraverso la musica, alla realtà condivisa.

Programma e interpreti

ore 15:00 | Tavola rotonda

Custodire il sogno – voci bianche, musica e immaginazione

Saluti

Mariafederica Castaldo Presidente e Direttrice artistica Fondazione Pietà de’ Turchini

Gaetano Panariello Direttore Conservatorio di Musica ‘San Pietro a Majella’

modera Salvatore Murru

La voce dei bambini

Tullio Visioli compositore

Silvana Noschese, Milva Coralluzzo, Eleonora Laurito direttrici di coro

Enrico Miaroma compositore e direttore di coro

Scrivere musica per l’infanzia oggi

Andrea Basevi Gambarana compositore

Piero Caraba compositore

Il coro come esperienza educativa

Salvina Miano direttrice di coro

Stefania Pineider direttrice di coro

ore 16:30 | concerto

Coro di voci bianche del Conservatorio di Napoli ‘San Pietro a Majella’ & Coro di voci bianche ‘La Mia Terra InCanto’

Bianca De Luca direzione

Sabrina Cirillo, Antonio Scovotto, Gabriele Maiello Giuseppe Pio Ottaiano pianoforte

Coro di voci bianche I Piccoli Cantori Barcellona P. G.

Salvina Miano direzione

Dario T. Pino pianoforte

Coro voci bianche Garda Trentino

Enrico Miaroma direzione

Paolo Orlandi e Giovanni Miaroma pianoforte

Coro di voci bianche ‘Il Calicanto’

Milva Coralluzzo, Eleonora Laurito direzione

Leo Maria Pia pianoforte

Samuele Frattini cajon

Scuole in Coro – Studium Canticum

Stefania Pineider direzione