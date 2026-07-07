A San Marcellino la Federico II ospiterà l’evento di ‘UniNA4OnFoods’

L’8 luglio nel Complesso federiciano dei Santi Marcellino e Festo, si discute di nutrizione, salute e sostenibilità

Riceviamo e pubblichiamo.

Si parlerà di nutrizione, salute e sostenibilità domani a San Marcellino.

La splendida sede cinquecentesca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ospiterà l’evento di ‘UniNA4OnFoods’ – Research and Innovation Network on Food and Nutrition Sustainability, Safety and Security, uno dei Partenariati Estesi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, nato con l’obiettivo di affrontare in modo innovativo le grandi sfide legate alla nutrizione, alla sicurezza e sostenibilità alimentare e al loro impatto sulla salute e sulla società.

Il Partenariato riunisce una ampia e qualificata compagine nazionale di università, enti di ricerca e stakeholder, articolata in sette Spoke tematici, ciascuno dedicato ad ambiti della nutrizione strategici e fortemente interconnessi.

L’appuntamento è domani, mercoledì 8 luglio 2026, alle 10:00, nel Complesso federiciano dei Santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino 10, Napoli.

L’incontro, introdotto dal Presidente della Fondazione OnFoods, Daniele Del Rio , Università degli Studi di Parma, sarà moderato da Chiara Del Gaudio e Roberto Berni Canani.

Nel corso dell’evento saranno illustrati i principali risultati dell’attività di ricerca ed il loro impatto sulla società civile sviluppate dai ricercatori dell’Ateneo federiciano, impegnati nei diversi Spoke del progetto.

Le conclusioni sono affidate ai federiciani Danilo Ercolini, membro del Board of Directors della Fondazione OnFoods, e a Roberto Berni Canani, insieme a Daniele Del Rio e Annamaria Colao.

Programma completo