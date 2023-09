A San Lupo (BN) al via la ‘Sagra del Fagiolo della Regina’

Il Sindaco Valente: ‘Un evento che valorizza un prodotto della nostra terra’

Riceviamo e pubblichiamo.

Domani 16 settembre si alza sipario sulla ‘Sagra del Fagiolo della Regina’ in programma per tutto il weekend a San Lupo, piccolo e grazioso paese della provincia di Benevento che custodisce immutata l’importanza del territorio e delle sue antiche tradizioni.

Simbolo del paese è appunto il ‘fagiolo della Regina’: il nome di questa autoctona e pregiata cultivar di fagiolo, esclusiva della terra di San Lupo, deriva la sua origine da un fatto storico che risale al XVIII secolo d.C. legato ad un noto e rinomato personaggio sanlupese dell’epoca, Achille Jacobelli.

Si narra, infatti, che costui fosse un cavaliere frequentante la corte di Ferdinando II di Borbone, oltre che uomo stimato dalla regina Maria Teresa. E proprio a quest’ultima, il Cavaliere, decise di donare un sacchetto di fagioli che fu apprezzatissimo da Sua Maestà che poi chiese di conoscere il nome di quei deliziosi legumi.

Il Cavaliere rispose: ‘Maestà, da oggi in poi questi fagioli saranno chiamati ‘Fagioli della Regina”. E così con questo nome sono ancora conosciuti.

Ed ecco che quest’anno la Pro Loco di San Lupo, in sinergia con il Comune di San Lupo, ha organizzato una due giorni di tradizioni, cultura, sapori e musica con degustazione di prodotti tipici con il fagiolo della regina, stand gastronomici e concerti live.

Un evento co-finanziato dal ‘POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e la Cultura. Programma Unitario di Percorsi Turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale’ e che rientra nella brandy identity Campania.Divina.

Ed oggi ad intervenire, è il Sindaco di San Lupo Franco Valente:

Tra poche ore si alza il sipario sulla ‘Sagra del Fagiolo della Regina’, una manifestazione che non si teneva da qualche anno, ossia da prima della pandemia, e quest’anno abbiamo deciso di riorganizzarla. Il fagiolo della Regina è un prodotto della nostra terra, infatti, nasce solo nel nostro territorio comunale ed io, come sindaco, insieme alla Pro Loco abbiamo voluto fortemente valorizzarlo anche tramite il progetto POC Turismo della Regione Campania. Sono convinto che la nostra Sagra del Fagiolo della Regina richiamerà in paese tanti visitatori, non solo sanniti ma anche da altre province. Buongustai che oltre a vivere la Sagra, visiteranno anche il nostro bellissimo centro storico, che è tra quelli più belli della zona. Pertanto, vi aspetto in tanti a San Lupo per due serate all’insegna dell’ospitalità, tranquillità e… buona cucina.

Il sipario della Sagra si alzerà appunto sabato 16 settembre alle ore 17:30 con la presentazione del libro ‘I riti di Guardia’ di Vincenzo Di Crosta; alle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici e spettacolo musicale con i bottari ‘Suoni Antichi’.

Domenica 17 settembre alle ore 17:30 approfondimento sul tema ‘Il Fagiolo della Regina’ con esperti del settore; alle ore 19:30 apertura degli stand enogastronomici e, a seguire, concerto live del gruppo musicale Ars Nova – Napoli.

Agli stand gastronomici allestiti in paese un ricco menù con la gustosissima pasta Rummo con i fagioli della Regina, poi cotiche e fagioli, insalata di fagioli sale e olio, zeppole con le alici, crêpe… non mancherà l’angolo braceria con le migliori carni della zona. Il tutto accompagnato dall’ottimo vino de ‘La Guardiense’. Nel corso delle serate ci saranno anche gonfiabili per bambini.

Dunque, il prossimo weekend tutti a San Lupo per degustare il favoloso fagiolo della regina e per trascorrere due serate all’insegna della tradizione e buona cucina.