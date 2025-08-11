A San Felice Circeo chiude kermesse ‘Lazio, la Bellezza del Talento’

Appuntamento dal 28 al 30 agosto con tre serate di spettacolo, moda, musica, teatro, cinema e bellezza

Dopo le tappe di Trevignano Romano, Zagarolo e Roma, si conclude a San Felice Circeo (LT) la terza edizione di ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, l’evento promosso dalla Regione Lazio e curato da Lazio Innova nell’ambito del Programma regionale FSE+ 2021/2027, nato per valorizzare il talento giovanile, le eccellenze formative e il patrimonio culturale del territorio.

Dal 28 al 30 agosto 2025, la città sarà un grande palcoscenico a cielo aperto con tre serate di spettacolo, moda, musica, teatro, cinema e bellezza, impreziosite dal Concorso Miss Italia.

Giovedì 28 agosto, all’Anfiteatro di Vigna la Corte, si svolgerà la Finale di Miss Golfo del Circeo 2025, titolo speciale del concorso che garantirà alla vincitrice l’accesso alla Prefinale Nazionale.

La serata sarà a ingresso libero.

Venerdì 29 agosto, ai Giardini di Vigna la Corte, sarà la volta della Finale di Miss Bellezze del Lazio 2025, altro titolo speciale con pass diretto per la Prefinale Nazionale.

Sabato 30 agosto, sempre ai Giardini di Vigna la Corte, gran finale con la Finalissima Regionale di Miss Lazio 2025, ultima tappa del tour regionale che incoronerà la rappresentante ufficiale del Lazio alla Finale Nazionale di Miss Italia 2025, in programma il 15 settembre a Porto San Giorgio, in diretta su San Marino RTV e Rai Play.

Giuseppe Schiboni, Assessore della Regione Lazio al Lavoro, Urbanistica, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, sottolinea:

La terza edizione di Lazio, la Bellezza del Talento conferma l’impegno della Regione nell’offrire ai giovani concrete occasioni di crescita e visibilità, unendo spettacolo, formazione e promozione del territorio. Questa kermesse sta riscuotendo un grande interesse e successo anche per questa terza edizione. San Felice Circeo sarà cornice ideale per tre serate che celebrano la bellezza autentica, fatta di competenze, creatività e inclusione.

Le serate vedranno in passerella le creazioni di Maiani Accademia Moda e dell’ITS Sistema Moda Lazio, eccellenze nella formazione di nuove professionalità nel settore moda.

Spazio anche alla musica con le esibizioni di Cesare Augusto Giorgini e Lorenzo Lepore, diplomati alla Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini – Sezione Canzone, e al teatro con le performance di Carolina Sisto e Mariachiara Basso, diplomate alla Sezione Teatro della stessa Officina.

In programma, inoltre, proiezioni di corti e mediometraggi realizzati dalle Scuole e dagli ITS di alta specializzazione del Lazio, seguite dalla premiazione ufficiale delle istituzioni formative che hanno partecipato a questa terza edizione:

• Maiani Accademia Moda;

• Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini;

• Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté;

• ITS Academy Sistema Moda;

• ITS Academy Lazio Digital;

• ITS Turismo Academy Roma.

Sul palco, nella serata conclusiva di sabato 30 agosto, a fare da madrine, alcune tra le più amate protagoniste di Miss Italia provenienti dalla Regione Lazio, che attualmente detiene il primato come regione con il maggior numero di vittorie nel concorso: Arianna David, Miss Italia 1993, Tania Zamparo, Miss Italia 2000, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, e Lavinia Abate, Miss Italia 2022.

Le venti concorrenti in gara saranno suddivise in quattro gruppi, ciascuno dei quali avrà come madrina una di queste Miss Italia.

In giuria, tra gli altri: la reginetta di bellezza in carica Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, Nausica Marasca, Velina Bionda di Striscia la Notizia e Miss Molise 2024, l’attore Massimiliano Buzzanca e Soraya Galuppi, Miss Lazio 2024.

La conduzione sarà affidata a Margherita Praticò, per la regia di Mario Gori e con la selezione musicale del DJ Marco Angeli.

Il Sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo, evidenzia:

Siamo orgogliosi di ospitare un evento che non solo porta grande spettacolo nel nostro Comune, ma valorizza il talento e l’energia delle nuove generazioni. Lazio, la Bellezza del Talento rappresenta un’occasione unica per mostrare al pubblico le eccellenze del Circeo e rafforzare il legame tra cultura, turismo e comunità.

I tre spettacoli saranno trasmessi in prima serata, alle ore 21:00, sull’emittente Lazio TV, canale 13 del Digitale Terrestre, giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025.