A Salerno prestigiosa call per danzatrici con Joan Van Der Mast

L’audizione il 22 febbraio presso l’Auditorium del Centro Sociale. Deadline per inviare la candidatura: 18 febbraio

Buona tecnica contemporanea, ottima capacità d’improvvisazione e di composizione istantanea, residenza o domicilio preferibilmente in Campania.

Sono questi i requisiti richiesti da Borderline Danza, compagnia tra le più in vista nel panorama campano, diretta e fondata dal danzatore e coreografo Claudio Malangone, sostenuta per l’attività di produzione dal MIC e dalla Regione Campania, che cerca, per la stagione 2023, due danzatrici da inserire nella nuova produzione firmata da Joan Van der Mast, ‘Invisible Patterns’, che debutterà ad aprile – data da definirsi – in Macedonia.

L’audizione è programmata per mercoledì 22 febbraio 2023 a Salerno, presso l’Auditorium del Centro Sociale, via G. Vestuti, dalle 9:00 alle 13:00.

Joan Van Der Mast è un insegnante di fama internazionale, coreografa, coach e consulente di danza contemporanea e Laban Movement Analysis.

Laureata alla Codarts, BA Rotterdam, è un’analista del movimento Laban, CMA New York, e ha studiato Coreologia, Trinity London, Yoga e Stott Pilates. Ha una carriera ricca e diversificata come insegnante e coreografa.

Attualmente lavora presso il Conservatorio Reale dell’Aia, l’Accademia di Danza di Zagabria, ADU, e l’Università di Goce Delchev, Macedonia del Nord.

È anche direttore artistico del New Dance Center e del programma New Dance Young Talent a L’Aia, Paesi Bassi.

Come candidarsi

Verranno valutate esclusivamente le candidature e i materiali richiesti inviati all’email info@borderlinedanza.it entro il 18 febbraio.

Materiali richiesti: curriculum vitae, corredato di dati personali e fiscali, foto ritratto, un link video di showreel, un link video di improvvisazione di max. 4 minuti tramite Vimeo o YouTube.

Le prescelte dovranno dare la loro disponibilità per un periodo di prova dal 6 al 18 marzo e dal 13 al 20 aprile 2023, per il debutto ad aprile e per le successive repliche in via di definizione nei mesi di maggio, luglio, ottobre.