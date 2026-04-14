A Salerno le finali delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2026

La VI edizione di OliCyber.IT vedrà 100 studenti affrontare sfide di sicurezza informatica per diventare cyberdefender

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 17 al 19 aprile 2026 Salerno ospiterà cento studenti delle scuole superiori italiane che hanno superato le selezioni dei mesi scorsi, distinguendosi come talenti emergenti della cybersicurezza.

Alla competizione hanno aderito più di 3.200 studenti provenienti da 681 istituti di secondo grado: i finalisti rappresentano le eccellenze italiane in questo settore.

OliCyber.IT giunge quest’anno alla sesta edizione nazionale. Il progetto fa parte di ‘The Big Game’, filiera gratuita di formazione e addestramento dedicata agli studenti degli istituti superiori, degli ITS e delle Università di tutta Italia, pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo della sicurezza informatica e alle sue sfide.

L’iniziativa, promossa dal CINI Cybersecurity National Lab, è supportata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ACN, riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito come Programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersicurezza ed è valida come progetto Formazione Scuola – Lavoro, FSL.

In particolare, le Olimpiadi rappresentano una delle iniziative del CINI Cybersecurity National Lab per attuare la Misura #65 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022/2026 dell’ACN.

Alla fase finale di OliCyber.IT accedono i migliori 100 selezionati tra oltre mille partecipanti alle selezioni territoriali, svoltesi lo scorso 17 marzo per la prima volta in presenza in 24 sedi territoriali, al termine di un percorso iniziato a gennaio, comprendente selezioni scolastiche, territoriali e un training camp a Torino.

Durante le finali, i partecipanti si confronteranno in sfide di tipo Capture-The-Flag, affrontando scenari ispirati a problemi reali di cybersicurezza, sotto la supervisione dei migliori esperti della comunità italiana, inclusi ex partecipanti distintisi nelle competizioni e membri del TeamItaly, la Nazionale italiana dei cyberdefender.

Mentre i partecipanti sono impegnati nella finale delle Olimpiadi, gli oltre sessanta docenti che li accompagnano partecipano a dei seminari e dei corsi di formazione, avendo così modo di capire e apprezzare il valore aggiunto che manifestazioni come queste possono avere per i loro studenti e istituti di provenienza.

Pirelli & C. S.p.A. è quest’anno Sponsor Gold di tutta la filiera di formazione ‘The Big Game’ del CINI Cybersecurity National Lab.

La finale di OliCyber.IT si terrà sabato 18 aprile, mentre durante la cerimonia di premiazione, che si svolgerà domenica 19 aprile, alla presenza di rappresentanti istituzionali, verranno premiati i primi 40 classificati:

• dal 1° al 5° classificato: medaglia d’oro;

• dal 6° al 15° classificato: medaglia d’argento;

• dal 16° al 40° classificato: medaglia di bronzo.

La finale sarà trasmessa in streaming sul canale YouTube del CINI Cybersecurity National Lab: la competizione nazionale sabato 18 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00 al link https://youtu.be/gPkisun3xEw e la cerimonia di premiazione domenica 19 aprile 2026 dalle ore 10:00 alle ore 12:00 al link https://youtu.be/Byd295dieG0.

La cerimonia di premiazione sarà inoltre il momento per presentare i quattro componenti che rappresenteranno il paese alla seconda edizione delle International Cybersecurity Olympiads che si terranno quest’anno dal 27 giugno al 2 luglio in Tunisia.

Le Olimpiadi Internazionali saranno sia un momento per riconfermare le medaglie d’oro conquistate nel 2025 a Singapore, sia di presentare la terza edizione delle International Cybersecurity Olympiads che si terranno nel 2027 in Italia.

Per ulteriori informazioni sui programmi di formazione e sulle iscrizioni alle prossime edizioni: www.olicyber.it.

A presto con i vincitori della sesta edizione di OliCyber.IT!