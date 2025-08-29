A Ruviano (CE) ‘Fiusis’ Summer School 2025 Pontinpietra

Architetti, studenti, appassionati, tecnici insieme per una ‘rigenerazione rurale’ attraverso le tecniche costruttive tradizionali

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, a Ruviano in provincia di Caserta, all’interno del casolare Le Coste, via Coste, 21, si svolgerà ‘Fiusis’ Summer School 2025 Pontinpietra, un progetto innovativo che collega ingegneria e natura e che nasce da un’idea dell’Ing. Gianfranca Mastroianni, fondatrice della Pontinpietra Academy, promotrice principale dell’iniziativa e organizzatrice dell’evento insieme al gruppo Pontinpietra – Ivan Negri, Danila Della Monica, Imma Paciolla, Amelia Lie -, e di Sergio Claudini membro dell’Academy.

La full immersion nelle attività creative, nel relax e nell’esplorazione unirà i giovani che hanno risposto alla Open Call, tra appassionati, studenti di ingegneria, architettura, ecologia, restauro, antropologia, sociologia, ed esperti del settore, capaci di pensare a una rigenerazione urbana costruita su un fare comune e attento e dove l’essere umano si mette al servizio del mondo che lo ospita.

I tre giorni condurranno dalla conoscenza ingegneristica delle materie prime alla costruzione architettonica di una cupola autoportante in legno, un’opera fisica e simbolica che, oltre alla sua funzione tecnica, avrà un valore altamente evocativo, in quanto frutto di una progettazione collettiva, ispirata ai principi dell’auto-organizzazione vegetale e della sinergia con la natura.

Per gli antichi greci la ‘Fiusis’ non è soltanto la natura circostante ma soprattutto il principio di tutte le cose.

E se nel secolo delle guerre e delle tecnocrazie, della rivoluzione high-tech e delle colonie spaziali, riconsegnassimo alla natura la centralità che le spetta per diritto e ci comportassimo non come padroni bensì come silenziosi ospiti?

Gianfranca Mastroianni spiega:

Pontinpietra promuove un piano di vera rigenerazione dei luoghi con l’auspicio che ‘Fiusis’ possa diventare un format replicabile, con cadenza annuale, itinerante o stabile, in grado di coinvolgere territori diversi e di generare una rete nazionale di pratiche ecologiche e progettuali condivise.

I lavori della ‘Fiusis’ Summer School 2025 ruoteranno su 3 tematiche:

• architettonica: Ruralhouse – riconoscere gli elementi del costruito rurale attraverso la lettura del fabbricato rurale, rilievo architettonico e progettazione casolare rurale – l’importanza delle scelte di recupero conservativo nei lavori di architettura e ingegneria – il valore del costruito storico e rurale.

• ingegneristica: Timber Dome – le cupole autoportati in legno – partendo dal concetto dei reciproci e di struttura autoportante di Leonardo da Vinci, si affronteranno le tematiche della statica delle cupole e delle volte in muratura e in materiali naturali come il legno.

• socio-ambientale: Beesystem – il sistema della società delle api e il confronto con il sistema società umana, l’ambiente e le relazioni tra e con il mondo umano/animale.