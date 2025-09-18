A Roma la terza edizione dell’evento ‘Un Tango per la Pace’

Il 20 settembre, l’iniziativa ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, previo esaurimento posti, presso l’ex Cartiera Latina

Sabato 20 settembre 2025, in occasione della Giornata mondiale della Pace, l’Associazione culturale TangoEventi invita a partecipare a ‘Un Tango per la Pace’, III edizione, presso Ex Cartiera Latina, Roma, Via Appia Antica 42.

L’Abbraccio Universale del Tango vuole dare un segno diverso ma tangibile al tema internazionale della Pace. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro il 19 settembre.

Un pensiero per la pace attraverso la forza e l’energia del tango argentino in una location affascinante. La ex Cartiera Latina è tra i pochi impianti industriali sopravvissuti nella città di Roma, è una struttura unica nel suo genere a ridosso delle Mura Aureliane, lambita dal fiume Almone.

Oggi è sede dell’Ente Parco Regionale dell’Appia Antica. Le prime testimonianze della storia produttiva risalgono al 1081, utilizzata poi dai Padri Cappuccini nel 1600, all’inizio dell’800 fu trasformata in mulino. Nel 1912 l’impianto fu modificato e iniziò la produzione della carta dagli stracci, chiuse nel 1986.

Il programma della serata, che vedrà come ospite anche Franco Nero, prevede l’apertura alle ore 19:00 con la possibilità di ballare tango argentino fino alle ore 23:00.

Dopo una serie di interventi istituzionali, alle ore 21:20 si terrà una breve performance teatrale con musica e tango di e con Fatima Scialdone, Direttore Artistico di Tango Eventi e la partecipazione dei maestri argentini Eduardo Moyano e Mariano Navone e il gruppo solidale TangoEventi ‘Los Viajeros de l’Abrazo’.

Con il patrocinio di Consiglio Regionale Regione Lazio, Municipio VIII Roma Capitale, I.I.L.A Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana – Ambasciata dell’Uruguay Grande Canale della Pace.

Il progetto è finanziato dal Municipio VIII Roma Capitale.

Info e prenotazioni: 339-8209385