A Roma incontro ‘Quali riforme per un’Europa più libera e solidale’

Ricordando David Sassoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Parlamento europeo in Italia.

Cosa serve per rafforzare maggiormente la risposta dell’Europa alle sfide del presente? A questa domanda è dedicato l’incontro ‘Quali riforme per un’Europa più libera e solidale’, in programma la mattina di lunedì 12 gennaio 2026 presso Esperienza Europa – David Sassoli a Roma.

L’evento, promosso dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, si inserisce nel percorso di riflessione pubblica ispirato all’eredità politica e civile dell’ex Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, richiamando i valori fondanti dell’Unione europea: democrazia, solidarietà, diritti e coesione.

Dopo i saluti istituzionali di Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del PE in Italia, seguirà l’intervento introduttivo della Vicepresidente del PE Pina Picierno dalla barriera di Padvarionių, al confine da Lituania e Bielorussia.

Prenderanno quindi la parola il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il giornalista e direttore della Scuola di giornalismo della LUISS Gianni Riotta.

Ci sarà poi la testimonianza dei parlamentari europei: Salvatore De Meo (PPE-FI), Nicola Zingaretti (S&D-PD), Susanna Ceccardi (PfE-Lega – con videomessaggio) e Ilaria Salis (The Left-AVS). Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Fitto, Vicepresidente esecutivo della Commissione europea.

Sarà presente la famiglia di David Sassoli.

Quando: 12 gennaio 2026, ore 11:00

Dove: Esperienza Europa – David Sassoli in Piazza Venezia 6C, Roma

Programma