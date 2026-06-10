A Roma il convegno ‘Oncologia tra ospedale e territorio’

Appuntamento il 12 e 13 giugno nella Sala della Regina della Camera dei Deputati e Centro Congressi Trevi

Riceviamo e pubblichiamo.

Roma si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato al futuro dell’assistenza oncologica.

Venerdì 12 e sabato 13 giugno 2026 si terrà ‘Oncologia tra Ospedale e Territorio – Innovazione, Sostenibilità, Equità’, un’iniziativa che riunirà istituzioni, professionisti sanitari, ricercatori, economisti della salute e rappresentanti del mondo associativo per discutere le principali sfide e opportunità che attendono il sistema oncologico italiano.

In un contesto caratterizzato da una rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie sanitarie, l’evento intende promuovere una riflessione condivisa su come coniugare innovazione, sostenibilità ed equità nell’accesso alle cure, rafforzando al tempo stesso l’integrazione tra ospedale e territorio e la continuità assistenziale per i pazienti.

I lavori si apriranno nella mattinata di venerdì 12 giugno, alle ore 10:00, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, in Piazza Montecitorio, 10, a Roma, per poi proseguire venerdì 12 e sabato 13 giugno al Centro Congressi Trevi, piazza della Pilotta 4, dove si svilupperà il programma scientifico attraverso sessioni di approfondimento e dibattito multidisciplinare.

Tra i temi che saranno affrontati figurano le nuove frontiere dell’oncologia e della medicina di precisione, l’impatto dell’innovazione sulla sostenibilità dei sistemi sanitari, il ruolo della prevenzione e degli screening, le prospettive offerte dall’intelligenza artificiale e dai Big

Data, i nuovi scenari terapeutici e i processi di digitalizzazione che stanno trasformando l’organizzazione dell’assistenza.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai modelli di integrazione tra ospedale e territorio, considerati sempre più strategici per garantire percorsi di cura efficaci, personalizzati e vicini ai bisogni delle persone.

L’appuntamento si propone come uno spazio di dialogo e confronto tra tutti gli attori coinvolti nella lotta contro il cancro, con l’obiettivo di individuare soluzioni e strategie capaci di rispondere alle esigenze di un sistema sanitario in continua evoluzione.