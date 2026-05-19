A Roma giornata inaugurale ‘Regina Viarum Festival Appia Antica’

Tra cammini, cultura e territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma il primo ‘Regina Viarum Festival’, il progetto dedicato alla valorizzazione della Via Appia Antica come luogo simbolo di storia, cultura e identità del territorio, promosso dalla Regione Lazio e dall’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport, Elena Palazzo.

La giornata si aprirà alle ore 9:00 con ‘Passo dopo Passo’, la prima tappa del cammino lungo la Via Appia Antica da Porta San Sebastiano a Santa Maria delle Mole, frazione del Comune di Marino.

Un percorso tra archeologia, natura e spiritualità accompagnato dal ‘Gruppo dei Dodici’ e da ‘Nomadia’.

A seguire ‘Sapori d’Autore’, con banchi d’assaggio e degustazioni dedicate ai vini e ai prodotti simbolo del Lazio, per raccontare il territorio attraverso le sue eccellenze enogastronomiche.

Alle ore 16:00, nella Sala Conferenze del Parco Regionale Appia Antica, si terrà l’incontro ‘La Regina Viarum: storia, paesaggio e identità tra passato e presente’.

Parteciperanno: l’Assessore regionale al Turismo, Elena Palazzo, promotrice del Festival, Simona Renata Baldassarre, Assessore alla Cultura, il Presidente della Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Giovanni Acampora e il Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella.

Seguiranno gli interventi del Direttore del Parco Regionale Appia Antica Enrico Maria Guarnieri, la Direttrice del Museo Ex Cartiera Latina, Caterina Rossetti e Mons. Pasquale Iacobone, Presidente della Pontificia Commissione Archeologia Sacra.

Previsto un video saluto dello scrittore e attore Giuseppe Cederna.

Alle ore 18:00 il Festival proseguirà con la visita guidata gratuita all’Ex Cartiera Latina e al Museo Multimediale, dedicata all’archeologia industriale lungo la Regina Viarum.

Il ‘Regina Viarum Festival’, promosso dalla Regione Lazio, nasce con l’obiettivo di costruire un grande racconto condiviso attorno alla Via Appia, patrimonio dell’UNESCO, al fine di valorizzare località, eccellenze e storia dei diversi luoghi attraversati e uniti dalla Regina delle Strade.