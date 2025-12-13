A Rieti il concerto ‘Musica Fuori Centro 2025’

L’esibizione è in programma il 16 dicembre al Teatro Flavio Vespasiano

La collaborazione tra D&C Eventi, il Comune di Rieti e l’Assessorato alla Cultura alza il sipario sul progetto ‘Musica Fuori Centro 2025’.

Un nuovo appuntamento musicale di grande rilievo dell’Orchestra delle Cento Città, in collaborazione con la Fabbrica del Teatro dell’Opera di Roma, in programma lunedì 16 dicembre alle ore 21:00, al Teatro Flavio Vespasiano di Rieti.

L’orchestra sarà guida dal Maestro Sergio La Stella, con un programma ricco di capolavori del repertorio sinfonico e operistico, tra cui:

• M. Ravel – Bolero

• G. Rossini – Nacqui all’affanno… Non più mesta

• G. Rossini – Cavatina di Figaro

• P. Mascagni – Intermezzo da Cavalleria rusticana

• G. Verdi – Nabucco, Sinfonia

• G. Bizet – Carmen: Prélude, Habanera, Toréador

L’iniziativa è finanziata con i fondi del Piano Nazionale Complementare – Next Appennino, con il supporto della Struttura di Missione Sisma 2009 e del Commissario Straordinario Sisma 2016, e rientra nel percorso di valorizzazione culturale promosso dal progetto Musica Fuori Centro 2025, che ha l’obiettivo di rende la musica accessibile a tutta la cittadinanza.

La partecipazione al concerto è gratuita, fino a esaurimento dei posti disponibili.

