A Quarto (NA) la magia dei burattini della storica famiglia Ferraiolo

E per i bambini giocattoli e dolciumi in attesa dell’Epifania

Uno spettacolo che da sempre affascina bambini e adulti.

A Quarto (NA) la scelta dell’Amministrazione comunale di ospitare lo spettacolo di burattini, è in linea con il recupero della tradizione culturale, che fa rima con legalità, il leitmotiv, che accompagna le scelte del comune flegreo.

E così, il giorno 5 gennaio, a partire dalle ore 16:30, in piazzale Europa, e fino a sera, il teatrino dei burattini sarà protagonista del pomeriggio per regalare sorrisi e spensieratezza.

Pulcinella, detto Cetrulo, protagonista assoluto, con le sue alterne vicende, a volte bastonato, ma sempre alla ricerca di cibo, per la fame atavica che lo perseguita, viste le sue condizioni, è sempre in grado di strappare un sorriso e far trascorrere in allegria il tempo dello spettacolo.

La famiglia Ferraiolo, storica compagnia di burattinai, da oltre un secolo, riempie le piazze d’Italia, con i personaggi, estremamente realistici, realizzati in scala, che magicamente spuntano sul proscenio, mossi da mani sapienti e voci, come quella stridula di Pulcinella.

È il fascino intramontabile del ‘teatrino dei burattini’, in cui la magia si rinnova ogni volta, naturalmente sempre con un lieto fine.

Un’iniziativa che fa rivivere una tradizione mai passata di moda, che si accompagna a due altri momenti rivolti ai bambini. L’associazione Noicisiamo ODV in collaborazione con alcuni commercianti del territorio distribuirà dolciumi e caramelle.

Nell’occasione saranno anche distribuiti giocattoli per la gioia dei più piccoli. Non resta che aspettare l’inizio dello spettacolo e lasciarsi andare al divertimento.