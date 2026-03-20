A Prato si incoronano i vincitori della Coppa Italia di arrampicata

Terza ed ultima tappa del circuito di Coppa Italia Boulder al Crazy Center

Riceviamo e pubblichiamo.

Si chiude con un’ultima appassionante competizione il circuito di Coppa Italia Boulder.

La terza e conclusiva prova del circuito dedicato alla specialità più esplosiva dell’arrampicata sportiva si disputerà a Prato, presso la palestra Crazy Center Climbing, e richiamerà in Toscana 54 atlete e 58 atleti, selezionati fra i migliori specialisti di questa specialità provenienti da tutta Italia.

La specialità Boulder spinge gli atleti ad un grande impegno fisico, a base di forza fisica, equilibrio, dinamismo, e a una notevole agilità mentale, per trovare in brevissimo tempo la methode che consenta loro di raggiungere la zona, che garantisce 10 punti, e il top, che ne attribuisce 25, col minor numero di tentativi possibile, ogni tentativo fallito sottrae un decimo dal punteggio.

La capacità di risoluzione dei blocchi in tempi rapidi, grazie all’intuito, all’abilità e alla concentrazione regala soluzioni inattese e spettacolari, che stupiscono gli spettatori e scatenano ammirazione.

Lisa Pellegrini e Cristiano Ticci del Crazy Center di Prato commentano:

Siamo entusiasti di potere ospitare per l’ottavo anno consecutivo una delle competizioni più importanti su scala nazionale. Sul territorio arriveranno i migliori atleti d’Italia: un lustro per Prato ma anche la testimonianza della crescita del movimento su scala regionale. Un ringraziamento particolare va alla Federazione per la fiducia rinnovata anche questa volta verso la nostra struttura. Siamo certi che ci sarà un grande spettacolo a livello di gara e di pubblico.

Dopo le tappe di Cuneo e Como questa prova riveste un’importanza speciale perché non solo assegnerà le medaglie della singola competizione, ma decreterà anche i vincitori dell’intero circuito.

Al momento l’anconetana Stella Giacani, Fiamme Gialle, è in testa alla classifica, con 1690 punti, tallonata dalla bresciana Federica Papetti, Rock Brescia, con 1325 punti, dalla cuneese Irina Daziano, InOut ASD, con 1155 punti, e dalla trentina Francesca Matuella, Centro Sportivo Aeronautica Militare, con 1145 punti.

Sul fronte maschile è in vetta al ranking il neo Campione Italiano, il pinerolese Matteo Reusa, Fiamme Gialle, con 1610 punti, seguito a ruota dal pescarese Niccolò Antony Salvatore, Fiamme Rosse, con 1545 punti, e dal diciassettenne romano Tommaso Milanese, Star Wall Climbing, con 1220 punti.

Incalzano a breve distanza anche l’atleta di casa al Crazy Center, Giovanni Bagnoli, il vice Campione Italiano Riccardo Vicentini, Fiamme Gialle, e il ferrarese Luca Boldrini, Centro Sportivo Aeronautica Militare.

Da tenere sott’occhio anche l’altro climber del Crazy Center, Simone Mabboni, che ha sfiorato il podio al Campionato Italiano recentemente disputato a Bressanone.

Tutto è ancora da decidere e i pronostici possono essere facilmente ribaltati, questo rende molto più adrenalinica la sfida, che sarà combattuta fino all’ultima presa.

Link alla classifica generale: https://fasi.results.info/rankings/cup/244/2

Programma di gara

Sabato 21 marzo

Ore 9:30 qualifiche maschili

Ore 15:30 qualifiche femminili

Domenica 22 marzo

Ore 9:30 semifinali maschili e femminili in contemporanea

Ore 15:00 finali maschili

Ore 17:45 finali femminili

Ore 19:15 cerimonia di premiazione

L’accesso al pubblico è gratuito per tutte le fasi di gara: qualifiche, semifinali e finali.

Sarà possibile seguire la diretta streaming delle semifinali e finali della competizione sul canale Climbing TV di SportFace al seguente link: https://tv.sportface.it/watch/0a0c0b00-b7f6-4227-83c3-0e06ca37dfd4

Link all’app: https://apps.apple.com/it/app/sportface/id6450705990