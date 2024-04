A Prato la XIX edizione della rassegna ‘Sounds on Friday’

In programma il 5, 12 e 19 aprile al Circolo La Libertà del 1945 Prato

Riceviamo e pubblichiamo.

I venerdì di aprile si colorano di musica presso il circolo La libertà del 1945 a Prato. Tre appuntamenti da non perdere manifestazione che gode del patrocinio del Comune di Prato.

La musicista Carlotta Vettori, Direttrice artistica della manifestazione, dichiara:

Un sottotitolo che ha l’obiettivo di promuovere progetti nuovi, originali e anche quest’anno l’innovazione inizia con il primo incontro del 5 aprile con Michele Morini che presenterà il suo ultimo progetto musicale Flash; il 12 aprile si prosegue con il nuovo lavoro discografico di Addabbo Organ Trio, L’asino che vola, mentre la rassegna chiuderà con un progetto particolare capitanato da Klauss Lessman con Abbey Road Dixie Band i Beatles in stile Dixiland.

3 appuntamenti da non perdere:

5 aprile Michele Marini Organictrio presenta ‘Flash’

Michele Marini: sassofoni, clarinetto, voci

Lorenzi Frati: organo Hammond, tastiere, chitarre, voci, elettronica

Emiliano Barrella: batteria, percussioni, elettronica

12 aprile Addabbo Organ Trio presenta ‘L’asino che vola’

Matteo Addabbo: organo Hammond

Andrea Mucciarelli: chitarra

Andrea Beninati: batteria

19 aprile ‘Abbey Road Dixie Band Why don’t we do it in the road?’

Michele Makarovic: tromba

Silvio Bernardi: trombone

Klauss Lessman: clarinetto

Andrea Angeloni: tuba

Riccardo Galardini: banjo

Tutti i concerti avranno inizio alle 21:30.

È gradita la prenotazione al 349/2321388

Dove: Circolo La Libertà del 1945

Via Pistoiese, 659 Viaccia Prato

‘Sounds on Friday’ è sostenuto da Kostelia, azienda leader nel settore della logistica con sede a Barberino di Mugello e Reggello, da molti anni motore di progetti culturali di respiro nazionale a testimoniare l’esistenza di un’economia locale sensibile ai valori della cultura e della socialità.

Hanno contribuito anche Pasticceria Peruzzi, Vivaio Gheri, Immobiliare Vignali e patrocinio del Comune di Prato. Fonica: Francesco Baldi Grafica: Fabiola Gestri Organizzazione: Franco Falci, Presidente del circolo, Renzo Pietrolungo, Francesca Martincich, Leonetto Vignali.