A Porto Cesareo (LE) sfila la calza della Befana più grande di sempre

Le feste continuano a Porto Cesareo(LE) con un anticipo di Epifania da record.

Domenica 5 gennaio dalle ore 16:00, sfilerà per le vie del paese, la calza della Befana artigianale più grande di sempre, lunga più di 350 metri.

È stata realizzata dagli alunni della scuola primaria dell’IC Porto Cesareo con i genitori, i docenti, tanti volontari insieme all’Amministrazione comunale.

Un’idea che si è arricchita, giorno dopo giorno, di altre idee fino a lanciare la sfida da record: creare un calzino enorme che invadesse di colore e bellezza le vie del paese.

E così è stato!

La calza realizzata con tanti materiali, principalmente cotone -anche lenzuola! -, sarà riempita con palloncini colorati e portata in corte dalle 16:00 con partenza da corso Garibaldi, accompagnata da intrattenimento musicale, con spettacolo finale in piazza.

Non solo!

Atteso l’arrivo della Befana in carne ed ossa, che si calerà dall’alto.

Il Sindaco Silvia Tarantino commenta:

Grandi e piccoli, generazioni diverse, si sono messi al lavoro per settimane, per realizzare qualcosa di unico e speciale. È stato un modo per riscoprire l’io bambino in ognuno di noi , sognare e collaborare, tutti insieme.

Vi aspettiamo a Porto Cesareo per uno spettacolo straordinario!