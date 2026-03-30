A Pompei (NA) il Congresso Interregionale ‘I Colori della Misericordia’

Bilancio più che positivo per la prima edizione

Riceviamo e pubblichiamo.

Successo di pubblico e finalità raggiunte al primo Congresso Interregionale ‘I Colori della Misericordia’ organizzato e condotto da Lumi Viventi di Misericordia Onlus.

Il primo Congresso Interregionale dei ‘Lumi Viventi di Misericordia’, cammino di crescita umano e spirituale che promuove la devozione all’Amore misericordioso di Gesù, come testimoniato da Santa Faustina Kovalska, Papa Giovanni Paolo II e Papa Francesco, è stato uno di quegli eventi che muovono grandi masse di persone ma che passano inspiegabilmente sotto silenzio.

Un evento di natura spirituale, ma anche di forte impatto sociale, se si considera che i temi trattati dai numerosi e prestigiosi relatori hanno una grande valenza nella vita di tutti i giorni: l’aborto, la guerra e la pace, la povertà, l’emarginazione dei giovani, la famiglia, la solitudine, la malattia, la morte.

Ma anche la santità, il perdono, il sorriso di cui hanno dato esempio i santi di cui sono state raccontate le storie: il Venerabile Monsignor Francesco Saverio Toppi, Santa Faustina Kovalska, San Carlo Acutis, San Francesco d’Assisi, San Bartolo Longo, San Padre Pio, Beata Madre Speranza di Gesù.

Don Maurizio Patriciello è intervenuto come primo ospite sul palco del Teatro Di Costanzo – Mattiello, nell’Istituto Bartolo Longo, di Pompei.

Don Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, ha detto:

In questo momento muoiono per la guerra decine di persone: sono donne, bambini, tanti civili innocenti. A loro va il nostro primo pensiero, per le sofferenze di questi popoli. Ma noi abbiamo il dovere di parlare anche delle decine di migliaia di bambini che vengono uccisi mediante l’aborto. In Italia sono 50mila all’anno. Anche questi sono bambini, ai quali si toglie la vita e che vengono gettati nelle fogne. Nelle nostre Chiese, nessuno più ne parla più. C’è un colpevole silenzio su questa realtà, che dobbiamo rompere. Abbiamo ridotto la lotta per la vita a una sola Giornata all’anno. Ricominciamo a parlarne. Parlatene nei supermercati, nelle salumerie, sul posto di lavoro. Rompiamo questo silenzio. Tutti: politici, comunità, famiglie, sacerdoti, abbiamo il dovere di aiutare i genitori, le mamme a rifiutare l’atrocità dell’aborto. E il modo migliore non è liquidare le questioni scomode o dolorose con un ‘preghiamo insieme’: bisogna assumere la croce del fratello sulle proprie spalle. Concretamente. Sollevarlo dalle fatiche del vivere con un atto generoso di misericordia vera. È così che, nella mia parrocchia, abbiamo salvato 12 vite: 12 bambini che oggi vivono e giocano tra noi.

L’abominio dell’aborto è stato argomento anche dei sacerdoti che si sono succeduti nell’intera giornata, durante la quale sono stati tributati grandi applausi a Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo emerito e amministratore apostolico di Assisi, che ha tenuto a lungo la platea incollata all’ascolto del suo racconto sui doni mistici di Monsignor Francesco Saverio Toppi, suo padre spirituale, che lo precedette nella carica di Arcivescovo di Pompei.

Il prossimo anno ricade il ventennale della morte, 2007, di Monsignor Toppi.

Egli ha ricevuto doni spirituali eccezionali che gli hanno consentito di viaggiare nel mondo di Dio, come Carlo Acutis, dove ha sentito tutta la grazia della Misericordia ma anche la forza dell’Inferno. Perché, quando qualcuno viene da me per chiedere una benedizione, capisco che lo fa per ricevere grazie di guarigione del corpo e dell’anima. Ma va chiarito che Gesù non ha mai detto vieni e ti risolvo i problemi, bensì chi vuole venire dietro di me, prenda la croce e mi segua. Cioè, la consolazione e la pace non prescindono dall’affrontare ogni giorno ognuno i propri problemi. E il più grande atto di misericordia è farci carico del dolore degli altri.

Interesse ha suscitato la relazione di frate Massimiliano Noviello, vice postulatore nella causa di beatificazione di Monsignor Francesco Saverio Toppi.

In grande evidenza, sul palco, il piccolo quadro pellegrino del Gesù della Divina Misericordia, che nel 2023 Papa Francesco consegnò a don Pasqualino di Dio, sacerdote – esorcista della diocesi di Gela, coordinatore nazionale dei Gruppi della divina Misericordia.

Graziella Iorio e padre Franco Picardi hanno spiegato:

Il quadro ha al suo interno reliquie di Suor Faustina, della Beata Speranza di Gesù, di San Pio da Pietrelcina, di Carlo Acutis, del beato Michał Sopoćko.

Presente in sala il referente zonale dei gruppi Misericordia Italia il diacono Giovanni Prevete insieme a tanti sacerdoti, suore e religiosi.

Graziella ha aggiunto:

Come disposto da Papa Francesco e poi confermato da Papa Leone XIV, il quadro girerà le parrocchie nel mondo e si fermerà nelle case delle famiglie che lo ospiteranno, fino al 2033, in cui si celebrerà i 2000 anni della nascita della Chiesa.

Don Pasqualino Di Dio, che accompagna la sacra effigie nella sua peregrinatio, ha rivelato:

Quindici giorni fa il quadro era a Beirut… è passato di lì prima che si scatenasse questa guerra. Dal Libano ho portato via un ricordo meraviglioso: di San Charbel, un santo veneratissimo che fino a 70 – 80 anni fa era praticamente sconosciuto e che ora sta facendo tanti miracoli.

Recentemente rientrato dal Marocco, anche il Vescovo Giovanni D’Ercole che ha definito la guerra in atto un disastro.

D’Ercole ha dichiarato:

La guerra non risolve mai niente… è una ferita profonda in tutto il Medio Oriente che ora è infiammato e sarà faticoso spegnere questo fuoco. A morire sono sempre gli innocenti, che non c’entrano nulla. Abbiamo il dovere di creare la cultura della pace. Dire sempre no, no, no alla guerra. E noi cristiani dobbiamo pregare molto per cambiare la logica del mondo che è quello della vendetta. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Noi cristiani dobbiamo essere strumenti di riconciliazione, di comprensione reciproca e soprattutto di accettazione gli uni degli altri, creando piccoli focolai di pace qui che dilaghino nel mondo.

Ha riscaldato il cuore di tutti i presenti il Cardinale Angelo Comastri, ai quali si è rivolto in un videomessaggio.

Il Cardinal Comastri ha ricordato:

Dio è onnipotente nell’amore e onnipotente nella bontà. Questa è la grande notizia, la più grande novità dall’inizio della creazione, come descritto nel Salmo 23.

Intensa la meditazione animata da don Pasqualino Di Dio durante la recita della Coroncina della Misericordia e l’Adorazione dell’Eucaristia.

È avvenuto alle ore 15, l’ora in cui a Santa Faustina Kovalska è stato insegnato di fermarsi e meditare la passione di Gesù, la sua morte in croce.

Don Pasqualino, Presidente del coordinamento nazionale dei Gruppi della Misericordia, ha raccomandato:

Ovunque ci troviamo non è necessario recitare la Coroncina, perché non è questo che Gesù ha chiesto a Santa Faustina. Va bene, certo, ma basta anche solo soffermarsi e pregare ricordandosi di Gesù a quest’ora.

Tanti i ringraziamenti con cui Stefano Irollo, organizzatore dell’evento, ha concluso la giornata, allietata dal gruppo di artisti del “Joyfull”. Tra i presenti anche l’Arcivescovo di Sorrento – Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano.

La giornata è proseguita con una partecipata fiaccolata, con il rosario guidato da Fratel Filippo Rizzo, rettore dell’Istituto Bartolo Longo, una delle opere di carità del fondatore – santo.

La processione di centinaia di fiammelle ha raggiunto alle ore 19 il Santuario dedicato alla Vergine del Santo Rosario di Pompei, dove l’Arcivescovo prelato, Monsignor Tommaso Caputo ha presieduto la celebrazione, in una basilica affollata di pellegrini oltre ogni attesa.