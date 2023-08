A Pomarance (PI) struttura per minori con problemi psichici

Avrà dodici posti letto e personale presente giorno e notte

La Regione ha firmato un protocollo d’intesa con il Comune di Pomarance, l’Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Società della salute Alta Val di Cecina – Valdera per la realizzazione ed attivazione a Larderello di una struttura sanitaria di tipo terapeutico per minori con problemi psichici sub acuti: dodici posti a disposizione, con la presenza continua nelle ventiquattro ore di personale socio sanitario.

Sottolinea il Presidente della Toscana, Eugenio Giani:

Sarà un punto di riferimento non solo per il territorio dell’ASL Nord Ovest – Una struttura che aggiungerà ulteriore valore alla sanità toscana.

Al progetto l’mministrazione comunale di Pomarance lavora da anni: la ristrutturazione del cosiddetto ‘Villino’ è iniziata a novembre del 2019, con un investimento di 750 mila euro.

I lavori si stanno adesso concludendo e grazie all’intesa con la Regione e l’azienda sanitaria l’intervento entra adesso nella fase finale con l’affidamento della gestione.

Commenta l’Assessore al diritto alla salute della Toscana, Simone Bezzini:

Al Villino prenderà forma un luogo di cura dove si realizzeranno percorsi di riabilitazione orientati allo sviluppo e al potenziamento delle risorse personali dei giovani pazienti, con l’obiettivo di facilitare il contatto con il territorio e il loro rientro al domicilio: una struttura che fornirà un prezioso aiuto alle famiglie.

Dice il Sindaco di Pomarance Ilaria Bacci:

Ci saranno riflessi positivi sull’intero territorio della Toscana Nord Ovest e della regione, per dare risposta ad un bisogno che, come ci dicono i sanitari, è crescente. Il ‘Villino’ dovrà essere una struttura sanitaria di eccellenza anche dal punto di vista della gestione, vista la particolarità degli assistiti a cui va garantita la massima qualità del servizio.

Sottolinea Maria Letizia Casani, Direttore generale dell’ASL Toscana Nord Ovest: