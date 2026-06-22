A Pignataro Maggiore (CE) torna la Sagra degli Antichi Sapori

Appuntamento dal 2 al 6 luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Sagra degli Antichi Sapori, giunta alla sua 23ª edizione, organizzata da Insieme per l’Unità dei Popoli APS, da sempre impegnata nella promozione della solidarietà e della fraternità.

Insieme per l’Unità dei Popoli APS è un’associazione di promozione sociale con sede a Pignataro Maggiore (CE), attiva dal 2002.

Organizza iniziative di solidarietà internazionale, collabora con l’A.M.U. (Azione per un Mondo Unito) e promuove progetti di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo, oltre a campagne di legalità sul territorio.

L’evento principale dell’associazione è la Sagra degli Antichi Sapori, un’importante manifestazione enogastronomica dell’Agro Caleno. La Sagra degli Antichi Sapori si terrà da giovedì 2 a lunedì 6 luglio 2026 in località Partignano, nel comune di Pignataro Maggiore, in Piazza Alcide De Gasperi, e offrirà cinque serate all’insegna della tradizione, del gusto e della convivialità.

Anche quest’anno la manifestazione proporrà un ricco percorso enogastronomico dedicato ai sapori autentici del territorio e della tradizione contadina. I visitatori potranno degustare piatti tipici come le celebri pettole e fagioli, il tradizionale soffritto, i caratteristici guanti – dolce tipico dell’Agro Caleno realizzato a mano dalle massaie durante l’evento – e la rinomata pizza figliata, dolce della tradizione a base di noci e miele.

Non mancheranno, inoltre, specialità amatissime come la porchetta di Ariccia, gli arrosticini di pecora, mugnoli e salsiccia, pizze cotte nel forno a legna e fritte, insieme a tante altre proposte gastronomiche, accompagnate da vino locale e birra.

Accanto al buon cibo, spazio anche all’intrattenimento con musica dal vivo, balli di piazza e attività dedicate ai più piccoli, per rendere ogni serata un momento di festa e condivisione per famiglie e gruppi di amici.

La Sagra degli Antichi Sapori rappresenta non solo un’occasione per riscoprire le radici della tradizione locale, ma anche un momento concreto di solidarietà.

Insieme per l’Unità dei Popoli APS, attiva dal 2002 in diversi comuni della provincia di Caserta, promuove infatti progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi più poveri del mondo, collaborando con l’AMU – Azione per un Mondo Unito, oltre a portare avanti sul territorio iniziative legate alla solidarietà e alla legalità.

I proventi raccolti saranno finalizzati a sostenere i seguenti progetti:

– Burundi – Acqua fonte di vita e sviluppo a Cibitoke progetto di AMU – Azione per un Mondo Unito ETS che sosteniamo da anni e che apre una nuova fase per fornire accesso all’acqua potabile e ai servizi igienici di base nei comuni di Mugina e Rugombo della provincia di Cibitoke;

– ‘Scuola Materna in Guinea Bissau’ progetto di Amici delle missioni ETS – Casa Betania per la costruzione di una scuola in Africa;

– ‘A tavola de creature’ progetto della Fondazione A Voce de creature ETS mensa gratuita per 50 bambini a Napoli durante i campi estivi programmati dal 8/6/2026 al 30/07/2026;

– Sostegno alle esigenze del territorio tramite le Caritas Parrocchiali di Pignataro Maggiore.

Un appuntamento che unisce tradizione, comunità e impegno sociale, trasformando il gusto in un’occasione di incontro e condivisione.

Per maggiori informazioni e indicazioni stradali è possibile visitare il sito unipopoli.org oppure i canali Instagram o Facebook.

L’invito è aperto a tutti: dal 2 al 6 luglio, Partignano di Pignataro Maggiore vi aspetta per vivere insieme cinque giorni di sapori autentici, festa e solidarietà.