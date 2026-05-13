A piedi verso Gerusalemme: rinasce antico percorso di pellegrinaggio

Un gruppo di pionieri internazionali percorre 111 km da Jaffa a Gerusalemme, riportando in vita un viaggio all’insegna della fede, della cultura e della connessione

Riceviamo e pubblichiamo.

La scorsa settimana otto pellegrini sono arrivati alla Porta di Jaffa nella Città Vecchia di Gerusalemme dopo aver completato il percorso di pellegrinaggio W2J, The Way to Jerusalem, percorrendo 111 chilometri in sei giorni dal porto di Jaffa a Gerusalemme.

Questo primo “Gruppo Pionieristico proveniente da tutto il mondo” ha attirato particolare attenzione per il suo mosaico unico di religioni, culture e nazionalità.

Pellegrini provenienti da Taiwan, Stati Uniti, Spagna e Israele – cristiani evangelici, cattolici ed ebrei – hanno camminato fianco a fianco come un unico gruppo unito. Lungo il percorso, hanno condiviso storie, si sono ascoltati a vicenda e hanno trasformato il viaggio in un’esperienza vivente di incontro interreligioso e interculturale.

Ciò che ha reso questo momento particolarmente “storico” è stato il fatto che i pellegrini hanno atteso pazientemente per mesi, e alcuni si sono persino recati in Europa in anticipo, rimanendovi fino a quando non sono finalmente riusciti ad arrivare in Israele in tempo per iniziare il pellegrinaggio da Jaffa.

Il pellegrinaggio a Gerusalemme non è mai stato un viaggio facile. Nel corso della storia, molti pellegrini hanno scelto altre destinazioni in tutto il mondo. Tuttavia, questa volta, quando questi pellegrini si sono resi conto che in Israele esiste ora un percorso di pellegrinaggio verso Gerusalemme strutturato, accessibile e accogliente, hanno scelto di venire.

The Way to Jerusalem è un’iniziativa di pellegrinaggio di importanza nazionale, guidata dalla “The Way to Jerusalem Pilgrimage Association”, fondata da Golan Rice e Yael Tarasiuk.

La sua visione è quella di consentire alle persone provenienti da Israele e da tutto il mondo di camminare nuovamente verso Gerusalemme sulle orme dei pellegrini che hanno viaggiato qui per migliaia di anni. Proprio come in passato, il percorso invita i pellegrini non solo a camminare, ma anche a incontrare le comunità locali, ascoltare le loro storie, sperimentare l’ospitalità e partecipare a un dialogo multiculturale significativo.

Durante il viaggio, i pellegrini hanno attraversato e soggiornato in diverse comunità locali. Hanno ascoltato le storie del posto e hanno condiviso le proprie. Nonostante le diverse religioni, culture e provenienze, ogni persona ha trovato lungo il Cammino qualcosa di profondamente personale e significativo.

Come parte della tradizione del pellegrinaggio, i pellegrini hanno raccolto i timbri sul loro Tesserino del Pellegrino nelle stazioni lungo il percorso. All’arrivo alla Porta di Jaffa e presentando il Tesserino del Pellegrino completato con i timbri dell’intero viaggio, hanno ricevuto il timbro finale e sono stati insigniti del Certificato ufficiale di Pellegrinaggio “Jerushalma” di W2J e del Ministero del Turismo israeliano.

Dopo secoli in cui il percorso di pellegrinaggio verso Gerusalemme era in gran parte svanito dalla memoria vivente, W2J lo sta riportando in vita. Il percorso segue gli stessi paesaggi, le stesse strade e gli stessi varchi un tempo utilizzati dagli antichi pellegrini in viaggio verso Gerusalemme.

Si intreccia con siti storici, archeologici e sacri significativi per l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam, offrendo a persone provenienti da tutto il mondo l’opportunità di intraprendere un viaggio fisico verso Gerusalemme, vivendo al contempo un percorso interiore di riflessione, connessione e incontro umano.

W2J crea un ponte tra culture, fedi e persone: un percorso verso la “Gerusalemme Celeste” attraverso il viaggio a piedi verso la “Gerusalemme Terrena”.

E, così facendo, questo Gruppo di pionieri proveniente da tutto il mondo ha contribuito a ridare vita alla Via di Gerusalemme.

Ogni pellegrino ha lasciato un’impronta sul sentiero che non scomparirà mai veramente. Forse tra secoli, i futuri pellegrini che percorreranno questa strada non ricorderanno i nomi dei primi pionieri, ma la Via stessa li ricorderà.

Voci dal Cammino

Ziva Shalev, Israele:

Sono arrivata alla preghiera a Latrun esausta, vuota e senza forze dopo una giornata molto difficile. Sono ebrea, non religiosa, ed era la prima volta in assoluto che partecipavo a una preghiera in un monastero. Non riesco ancora a spiegarlo appieno, ma quando il canto è terminato mezz’ora dopo, mi sono sentita di nuovo completamente piena. Piena di forza, piena di pace, piena di vita.

Ellen Chen, Taiwan:

In questo viaggio, sento il mio cuore aprirsi a voci diverse. È come se qualcosa di nuovo si stesse formando dentro di me – un otre nuovo, pronto a ricevere ciò che prima non potevo.

Juan Comapopsada, Spagna:

Domani arriveremo a Gerusalemme, e il mio cuore è pervaso da due sentimenti opposti: il profondo desiderio di arrivare… e il profondo desiderio che questo viaggio non finisca mai.

John Brnat, Stati Uniti: