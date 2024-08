A Paupisi (BN) il 2° premio ‘Cecatiello d’Oro’

L’evento è in programma il 23 agosto nella sala consiliare

Per il secondo anno consecutivo in occasione del ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’, sarà conferito il premio ‘Cecatiello d’oro’, istituito nel 2023 in occasione dei 50 anni della fondazione della Pro Loco di Paupisi (BN) con l’intento di premiare alcuni cittadini paupisani che si sono distinti in diversi ambiti fregiando il nostro piccolo paese.

I premiati di questa seconda edizione saranno: Giacomo Cusano, il Comando Stazione Carabinieri di Paupisi, Bar Pizzeria Gioia e poi il premio sarà assegnato anche in memoria di Monsignor Tommaso Boscaino.

Il premio è realizzato dall’artista Angelo Rubbo e la manifestazione di premiazione si terrà venerdì 23 agosto alle ore 19:00 nella sala consiliare.

Subito dopo seguirà l’inaugurazione della 51a Sagra del Cecatiello alla presenza delle autorità civili, militari e religiose con il taglio del nastro, fuochi d’artificio e con la partecipazione della street band R’ Viennr Marching Band.

Ricordiamo che il ‘Festival dei Sapori e degli Artisti di Strada – 51a Sagra del Cecatiello’ sarà in programma a Paupisi dal 23 al 25 agosto 2024 organizzata dalla Pro Loco di Paupisi in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il patrocinio della Provincia di Benevento, Parco Regionale Taburno-Camposauro, GAL Taburno, CIA, Coldiretti e UNPLI Provinciale.

Tutti i giorni ci sarà la anche Fiera del Bagagliaio, dedicata agli espositori privati dove si possono trovare un’immensa quantità di mercanzia, dagli accessori più usuali per la casa, all’abbigliamento, ai libri, ai mobili, agli oggetti più strani e disparati ed ancora ad ogni forma di arte, antiquariato e progetti originali esposti solo ed unicamente nel bagagliaio dell’auto. Un evento unico nel suo genere che si terrà in via G.B. Bianco!

Mentre gli spettacoli musicali e degli artisti di strada si terranno in diversi punti allestiti nell’area Festival.

Tutte le sere, dalle ore 19:00, stand gastronomici aperti con sei punti cassa dove si potrà pagare anche tramite POS.

Ecco il ricco menu: cecatielli al ragù o al pomodorino fresco, la rinomata padellaccia paupisana, lo spezzatino, le patatine, la squisita montanara e i peperoni imbottiti. Ed il tutto annaffiato dagli ottimi vini.

Sulle pagine Facebook della Pro Loco di Paupisi e del Comune di Paupisi si può restare aggiornati sul programma completo del Festival.