A Pannarano (BN) siglata la convenzione ‘Partenio Adventures for All’

Tutti gli interventi previsti dalle ciclostazioni per e-bike alle casette sugli alberi

Sottoscritta, presso la sede comunale di Pannarano (BN) , la convenzione tra il GAL Partenio Consorzio, il Comune di Pannarano e il WWF Sannio che dà il via al progetto ‘Soft, inclusive and Smart – Partenio Adventures for all’, finanziato dal Piano di Coesione Sociale del Ministero del Turismo ‘Montagna Italia’.

Oltre all’adeguamento funzionale del rifugio ‘Acqua delle vene’ e delle aree esterne, tra gli interventi più significativi della convenzione si segnalano il ripristino funzionale delle aree verdi pubbliche e del Sentiero Natura che parte dal rifugio ‘Acqua delle vene’, la realizzazione della rete Wi-Fi, l’ospitalità ricettiva extralberghiera basata su infrastrutture di accoglienza leggere e sostenibili, tende del tipo Glamping e Yurta con struttura reticolare in legno, casette sugli alberi, la realizzazione di un Parco Avventura a ridotto impatto ambientale, la realizzazione di due ciclostazioni per e-bike, alimentate ad energia rinnovabile e dotate di biciclette a pedalata assistita per l’accompagnamento o il noleggio autonomo da parte dei turisti in visita all’oasi WWF o nei dintorni.

I tre firmatari, Luca Beatrice, Presidente del GALPartenio, Antonio Iavarone, Sindaco di Pannarano e Camillo Campolongo, Presidente del WWF Sannio, hanno espresso la propria soddisfazione per il risultato fin qui raggiunto, pur consapevoli del lavoro impegnativo che resta ancora da fare.

Il grande vuoto lasciato dalla prematura scomparsa del compianto Costantino Tedeschi, vera anima e cinghia di trasmissione dell’intera Oasi ‘Acqua delle vene’, ha reso necessario rivisitare totalmente l’assetto organizzativo dell’Oasi stessa e, anche se difficile senza la sua presenza, mette tutti noi nella condizione di cogliere l’opportunità che il progetto mette a disposizione, al fine di determinare un sistema di gestione innovativo e in continuità con quanto da lui realizzato sempre attento alla cura e alla tutela dell’immenso patrimonio naturalistico e ambientale che l’Oasi rappresenta.

Sabato 25 gennaio si terrà la riunione di partenariato tra coloro che hanno sancito il Patto di Collaborazione, ovvero tra il GAL Partenio, Soggetto Capofila, Comunità Montana del Partenio Vallo di Lauro, Parco regionale del Partenio, Comune di Pannarano, WWF Sannio, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, AccordiAbili APS, Info Irpinia APS, Cosyforyou Onlus, So Wath, Natura e Avventura A.S.D., Wiplab.