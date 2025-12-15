A Palazzo Pirelli si accende Natale: presepe, albero e mostra Sbolzani

Romani: ‘La tradizione del presepe è essenziale per vivere con consapevolezza questo periodo di feste’

I nostri valori, la nostra cultura e la nostra identità affondano le radici nella tradizione cristiana. Anche quest’anno il Consiglio regionale della Lombardia ha il suo presepe che ci permette di riflettere e vivere con consapevolezza il periodo natalizio interrogandoci sulla bontà, sulla responsabilità e sul senso delle nostre azioni e valorizzando ancora una volta la solidarietà della nostra Regione.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani introducendo la benedizione del presepe, esposto nel foyer del Consiglio regionale e messo a disposizione fino all’8 gennaio dell’Associazione Presepisti di Vigevano (MI), che ha donato, su interessamento della Consigliere Andrea Sala, Lega, una composizione di due opere distinte, una intitolata ‘Presepe napoletano’, che, come vuole la tradizione, rappresenta la nascita di Gesù ambientata tradizionalmente nella Napoli del Settecento, mescolando il sacro con scene di vita quotidiana.

Un’opera che si eleva in verticale e dove la scena principale si svolge sotto le colonne di un tempio imponente, caratterizzata dal fatto che tutti i lati del presepe rappresentano scene diverse; l’altra, intitolata natività, di ispirazione orientale.

Entrambe le opere sono state realizzate con vari materiali di riciclo, dal legno, al polistirolo, al gesso con le statuine prodotte tutte a mano in terracotta.

Erano presenti e sono intervenuti anche il Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza Alessandra Cappellari, il Sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, il Presidente del Parco del Ticino Ismaele Rognoni, e il Presidente dell’Associazione Presepi di Vigevano Virginio Moletti.

A impartire la benedizione è stato Monsignor Massimo Fumagalli che ha sottolineato

l’importanza di ritornare, proprio in questo tempo complesso e di conflitti, alle radici della cristianità, al presepe e alla Natività che rappresenta la rinascita di un mondo che, oggi più che mai, ha bisogno di pace e della costruzione di essa da parte di tutti, istituzioni e comunità, anche nei piccoli gesti di ogni giorno.

Dopo la benedizione del presepe, alla presenza del Direttore Generale di ERSAF Mauro Fasano, sono state accese le luci dell’albero di Natale posizionato all’ingresso di Palazzo Pirelli, un abete rosso autoctono del territorio lombardo donato da ERSAF e che sarà poi ripiantato nel suo luogo di provenienza.

Sempre nella mattinata odierna, è stato inaugurato nello Spazio ascensori del Grattacielo Pirelli un nuovo capitolo della mostra ‘Messaggi dagli Alberi’ di Francesco Sbolzani, artista cremonese.

Quattro installazioni, una parte della sua collezione che, prendendo spunto dall’albero come simbolo del Natale, ne fanno veicolo di un messaggio universale con cui l’arte diventa strumento per riflettere sull’attualità e sulle tematiche sociali quali la sicurezza sul lavoro, i conflitti e l’impatto delle differenze economiche nella società.

Un messaggio potente che invita a fermarsi, ad ascoltare, a riflettere, a creare ponti per fare nascere una nuova consapevolezza. Accanto all’artista, che ama definirsi “un artigiano prestato all’arte”, presente per l’occasione anche la figlia Vanna.

27 novembre 2025 – 9 gennaio 2026

Palazzo Pirelli – piano terra Via Fabio Filzi, 22 – Milano

Orari apertura mostra: lunedì – giovedì: 9:00 – 18:00 / venerdì: 9:00 – 13:00

Giornate di chiusura: 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre 2025 e 1°, 2, 5 e 6 gennaio 2026