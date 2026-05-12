A Palazzo Pirelli ‘Ritratto di Famiglie’

La mostra sarà visitabile nel foyer al piano terra fino al 22 maggio

È stata inaugurata a Palazzo Pirelli la mostra fotografica itinerante ‘Ritratto di Famiglie’, ideata e realizzata dall’associazione Agedo Milano in collaborazione con Alle Bonicalzi, fotografa e filosofa, che attraverso immagini e parole racconta la pluralità e la profondità delle relazioni familiari.

L’esposizione invita all’ascolto per riconoscere la forza e la determinazione dei genitori che, dopo il coming out dei figli sull’orientamento sessuale o sulla propria identità di genere, hanno scelto di affiancarli con coraggio nonostante pregiudizi e paure.

Le opere esposte, collage digitali di ritratti e parole, ritraggono sorrisi, mani che si intrecciano, abbracci ritrovati tra genitori e figli con l’obiettivo di rappresentare la strada che le famiglie hanno dovuto percorrere per ritrovarsi, riconoscersi e cambiare al fine di proteggere e sostenere i propri figli nelle difficoltà quotidiane.

Luca Paladini, Consigliere regionale del Patto Civico e proponente la mostra, ha sottolineato:

È un piccolo grande evento. Piccolo perché parliamo di una mostra nel foyer del Consiglio regionale. Grande perché portare Agedo dentro Palazzo Pirelli significa dare spazio a storie di genitori, figli e figlie, paure superate e percorsi non sempre facili. Storie che riguardano tante cittadine e tanti cittadini lombardi e che le istituzioni devono ascoltare, riconoscere e rispettare.

La mostra è realizzata da Agedo Milano, l’associazione di volontariato di genitori con figli e figlie appartenenti alla comunità LGBTQIA+ nata per sostenere le famiglie che vogliono condividere la propria esperienza e riuscire ad elaborare paure e pregiudizi.

La Presidente di Agedo Milano, Cinzia Valentini, ha affermato:

La mostra è una finestra aperta sull’essere famiglia oggi: un percorso nato dal dialogo con alcune famiglie di Agedo Milano che hanno trasformato l’esperienza del coming out in consapevolezza, accoglienza e libertà. Attraverso fotografia, parola e partecipazione attiva, l’esposizione invita a interrogarsi sul significato di legami, identità e riconoscimento reciproco e a guardare il mondo con occhi nuovi.

Alla presentazione della mostra è intervenuta anche Alle Bonicalzi, che nell’occasione ha spiegato il significato e il senso delle proprie opere fotografiche.

La mostra sarà aperta al pubblico nel foyer al piano terra di Palazzo Pirelli fino al 22 maggio, dal lunedì al giovedì, 9:00 – 18:00, e il venerdì, 9:00 – 13:00.