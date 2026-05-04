A Palazzo Pirelli premiazione Concorso pastoralismo studenti e Atenei

Coinvolti circa 200 studenti, oltre a diversi studenti universitari, giovani neolaureati o ricercatori under 30

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Premiati questa mattina a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia, gli studenti vincitori della seconda edizione del Concorso scolastico previsto dalla legge regionale n. 14/2022, ‘Disposizioni regionali-per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali’.

A selezionare le opere una giuria presieduta da Jacopo Scandella, Consigliere Segretario dell’Ufficio di Presidenza, e composta dai Consiglieri regionali Pietro Macconi e Giovanni Malanchini, entrambi componenti della Consulta regionale del pastoralismo e della transumanza, da Andrea Saba rappresentante designato dall’Ufficio Scolastico Regionale e da Michela Rocca funzionario analista del Servizio Studi, Valutazione delle politiche e qualità della normazione del Consiglio regionale, per la sezione Università.

L’iniziativa ha visto in questa edizione crescere l’interesse sulla materia, arrivando a coinvolgere circa 200 studenti, oltre a diversi studenti universitari, giovani neolaureati o ricercatori under 30.

A testimonianza del successo riscontrato nei territori spiccano le prime posizioni assegnate a elaborati di scuole delle aree montane delle province di Bergamo, Brescia, Sondrio, Lecco e Varese: ottengono il podio anche lavori presentati da scuole della Bassa pianura e della Lomellina.

È stata, inoltre, assegnata una Menzione speciale alla 3C dell’ENAC Lombardia – CFP ‘Canossa’ di Bagnolo Mella (BS), 14 studenti accompagnati dal docente Claudio Maggio, che hanno presentato un podcast dal titolo ‘Pastoralismo, alpeggio e transumanza’ che ha attirato il plauso della giuria per la

scelta originale di mettere insieme, in modo non scontato, il pastoralismo e le tradizioni culinarie, in un podcast corale, intrecciando aspetti culturali, storici e gastronomici, offrendo un racconto ricco e stimolante.

Due i premi assegnati alla sezione Università.

Ecco di seguito l’elenco dei vincitori, per categoria, argomento del lavoro presentato e le motivazioni del premio.

1° classificato Scuole Primarie, Premio: 4.000 euro

IC Grosio Grosotto – Sondalo (SO)

Classi: 3A e 3B, 35 studenti, accompagnati dalle docenti Daniela Maffi, Elisabetta Simonelli, Valentina Vitali e Michela Omodei.

Elaborato: Presentazione on line di una ricerca sul tema del pastoralismo

Titolo: ‘Sulle tracce dei pastori tra storia memoria e futuro’

Motivazione:

Una ricerca che si distingue per la ricchezza dei contenuti e per l’efficacia comunicativa, riuscendo a raccontare in modo coinvolgente il mondo del pastoralismo tra passato e presente, frutto anche di esperienze sul campo.

1° classificato Scuole Primarie I grado, Premio: 4,000 euro

IC ‘San Giovanni Bosco’ di Cremeno (LC)

Classe: 1C, 18 studenti, accompagnati dai docenti Luca Rosania e Ilaria Ammendola

Elaborato: video

Titolo: ‘Valsassina che cammina’

Motivazione:

L’emozionante racconto, realizzato dagli studenti in prima persona, di un lavoro antico che ha caratterizzato per secoli il territorio, che rimane ancora oggi un importante settore economico per l’eccellenza delle produzioni e la professionalità dei suoi protagonisti.

Scuole Secondarie di II grado

1° classificato Premio: 4,000 euro

ITEP ‘Galileo Galilei’ di Laveno Mombello (VA)

Classi: 1 e 2 AFM, 20 studenti, accompagnati dai docenti Matteo Calcagni e Sara Bodini.

Elaborato: video

Titolo: ‘Progetto pastoralismo e transumanza’

Motivazione:

Un video che documenta con efficacia un’esperienza didattica autentica e coinvolgente. Un prodotto in grado di raccogliere e valorizzare le testimonianze dei pastori locali, restituendo voce e dignità a una tradizione radicata nel territorio, anche attraverso riprese curate e di buona qualità. Un esempio riuscito di apprendimento attivo.

2° classificato Premio: 2,500 euro

ISISS ‘Maironi Da Ponte’ di Presezzo (BG) – Liceo scientifico

Classe: 2AL, 19 studenti, accompagnati dalla professoressa Paola Ricchiuti Elaborato: Ricerca

Titolo: ‘Migratio pecorum’

Motivazione:

Una ricerca eccellente, capace di intrecciare in modo armonico iconografia e fonti letterarie per restituire un racconto ricco, suggestivo e ben documentato del mondo del pastoralismo e della transumanza. Il lavoro si distingue per la capacità di utilizzare immagini, testimonianze e testi come strumenti complementari di narrazione, offrendo una lettura al tempo stesso storica, culturale ed emotiva di queste pratiche millenarie.

3° classificato (Premio: 1,500 euro)

ISS Maserati di Voghera (PV)

Classe: 1 BA-AFM, 2 studenti accompagnati dalla docente Sabrina Spampinato

Elaborato: Video

Titolo: “La vita nascosta”

Motivazione: “Un video che si segnala per genuinità e partecipazione, ricco di contenuti variegati, che racconta pastorizia transumanza tra passato, presente e futuro”.

Università

1°classificato (Premio: 3000 euro)

Autore: Gemma Borghi

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Agraria Sostenibile

Titolo dell’elaborato: “Relazione tra caratteristiche di pascoli di alta quota e produzione quali-quantitativa di latte bovino”

Motivazione: “Una tesi che si distingue per l’approccio e il rigore metodologico con cui analizza la relazione tra le caratteristiche dei pascoli di alta quota e la produzione quali-quantitativa del latte bovino. Il lavoro integra efficacemente aspetti agronomici, ambientali e zootecnici, offrendo risultati scientificamente significativi e al contempo applicabili nella pratica”.

2° classificato (Premio: 2000 euro)

Autore: Marta Bisaschi

Università Cattolica del Sacro Cuore- Facoltà di Scienze alimentari

Titolo dell’elaborato: “Quantification and Philogenetic Classification of Aerobic Spore Formers Bacteria in Farms that pratice Alpine Transhumance”

Motivazione: “La tesi è un eccellente lavoro “sul campo”, fornisce un contributo originale alla comprensione della biodiversità microbica negli ecosistemi alpini e delle sue implicazioni per la qualità e la sicurezza delle produzioni lattiero-casearie”.