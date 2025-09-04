A Palazzo Pirelli la presentazione del Vademecum scolastico

Realizzato dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico regionale sarà presentato l’8 settembre alla presenza del Sottosegretario Frassinetti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Un Vademecum per affrontare e gestire i segnali di difficoltà, disagio e pregiudizio nel mondo della scuola: il primo nel suo genere su scala regionale, realizzato dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità di Regione Lombardia e dall’Ufficio Scolastico regionale, sarà presentato lunedì 8 settembre alle ore 11:30 presso la Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli.

Prodotto in forma digitale, sarà reso fruibile a circa 150mila operatori del mondo scolastico lombardo e sarà diffuso e presentato in una serie di incontri rivolti a tutti i Dirigenti scolastici della Lombardia.

Il Garante Riccardo Bettiga e il Direttore dell’Ufficio Scolastico Luciana Volta spiegano come

il Vademecum non ha la pretesa di trasformare operatori e insegnanti in esperti psicologi, investigatori o giuristi, ma vuole fornire strumenti pratici e conoscenze essenziali per creare innanzitutto una consapevolezza condivisa e per dare vita a una rete regionale di protezione e prevenzione poggiata su una conoscenza di base comune.

Alla conferenza stampa, alla quale è prevista la presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito on.Paola Frassinetti, prenderanno parte tra gli altri, oltre al Garante Riccardo Bettiga e al Direttore dell’Ufficio Scolastico Luciana Volta, il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, l’Assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, il Presidente della Commissione Sociale regionale Emanuele Monti, il Consigliere regionale Maira Cacucci, il Procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Milano Luca Villa e del Tribunale di Brescia Giuliana Tondina.