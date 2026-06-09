A Palazzo Pirelli la premiazione delle squadre di calcio lombarde

Romani: ‘Servono investimenti sempre maggiori a livello giovanile: perché i trofei riempiono le bacheche, ma sono i valori che lo sport trasmette a lasciare il segno’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Si è tenuta questa mattina mattina nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, prima dell’inizio dei lavori della seduta di Consiglio regionale, la premiazione delle squadre di calcio professionistiche che hanno riportato successi a diverso titolo nella stagione sportiva 2025/2026.

Nell’ordine, Desenzano Calcio e Folgore Caratese neopromosse in Serie C, il Monza che fa il ritorno in Serie A, il Como per una storica qualificazione in UEFA Champions League e l’Inter per il doppio successo, Scudetto e Coppa Italia.

Nel suo saluto iniziale il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani ha sottolineato:

Oggi premiamo cinque squadre per la loro straordinaria stagione sportiva, ma idealmente premiamo tutto il sistema calcistico lombardo. Le squadre professionistiche rappresentano il vertice di una piramide molto più ampia che poggia sul lavoro quotidiano di migliaia di società dilettantistiche, volontari, tecnici, educatori e famiglie. Dietro ogni calciatore che arriva ad alti livelli c’è un campo di periferia, un allenatore che dedica il proprio tempo ai giovani, una comunità che investe nello sport come strumento educativo. Lo sport deve essere sempre più inclusivo, capace di abbattere barriere e di offrire opportunità a tutti. Se vogliamo costruire il calcio del futuro, dobbiamo partire proprio da qui: garantire ai giovani la possibilità di giocare, crescere e formarsi indipendentemente dalla condizione sociale delle loro famiglie. Le istituzioni hanno il dovere di accompagnare questo percorso, investendo negli impianti sportivi, promuovendo l’attività giovanile e sostenendo il ruolo educativo delle società sportive. Perché i trofei riempiono le bacheche, ma sono i valori che lo sport trasmette a lasciare il segno nelle persone e nelle comunità.

Nel suo intervento, il Presidente Attilio Fontana ha a sua volta sottolineato l’importanza e la necessità che le istituzioni a ogni livello sostengano le società sportive

vera palestra di vita per tanti giovani e custodi di valori importanti.

La Lombardia si conferma regione da primato anche nel calcio, con ben 20 squadre che il prossimo anno militeranno nei campionati professionistici italiani: Inter, Milan, Como, Atalanta, Monza, Cremonese, Mantova, Brescia, Lecco, Albinoleffe, Alcione, Desenzano, Folgore Caratese, Giana Erminio, Lumezzane, Ospitaletto, Pergolettese, Renate, Inter U23 e AtalantaU23.

Alla cerimonia a Palazzo Pirelli sono intervenuti questa mattina per l’Inter il Presidente Giuseppe Marotta, per il Como il Direttore sportivo Carlalberto Ludi, per il Monza l’Amministratore delegato Mauro Baldissoni, per la Folgore Caratese il Presidente Michele Criscitiello e per il Desenzano il Presidente Roberto Marai: presente anche il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva.