A Palazzo Pirelli inaugurazione mostra ‘Come fragile specchio’

Palazzo Pirelli ospiterà lunedì 17 ottobre alle ore 12:00, presso lo spazio espositivo al piano terra, l’inaugurazione della mostra pittorica ‘Come fragile specchio’ dell’artista Giorgio Bertazzoli.

Oltre all’artista, saranno presenti il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e il capogruppo della Lega Roberto Anelli che ha promosso e proposto l’allestimento della mostra, visitabile fino al 28 ottobre.

Le opere raccolte nella mostra ‘Come fragile specchio’ raffigurano volti e personaggi e sono parte della selezione che l’artista ha operato tra i suoi lavori espressionisti per indicare il percorso alla scoperta della sua estetica della sofferenza.

I personaggi rappresentati nelle opere non sono dei volti veri e propri, ma delle maschere che riflettono la verità. Secondo Bertazzoli, ciò che sta alla radice di tutto è l’uomo, la figura rappresentata dall’artista, alla ricerca dell’assoluto, di Dio, ossia di se stesso.

Spiega Bertazzoli:

Se l’uomo vivesse in un perfetto stato di natura in contatto con l’assoluto come spiritualità, vivrebbe in appagamento, ma dal momento che l’uomo esiste ed è stato gettato nel mondo, è molto individualista e ha bisogno di affermarsi.

La sofferenza dell’uomo di oggi pone al centro il tema dello specchio che mostra come è l’uomo realmente, distruggendo le sue vanità e la sua voglia di perfezione.