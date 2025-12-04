A Palazzo Pirelli il Premio ‘Parità Vincente’ promosso dal CPO

Premiate 15 realtà aziendali lombarde dei territori di Milano, Bergamo e Brescia

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Una società, in particolare nel mondo del lavoro, dove le donne, che tradizionalmente gestiscono maggiormente il carico del nucleo familiare, possano godere di pari opportunità di genere, di diritti che riconoscano le loro esigenze di conciliazione lavoro e famiglia, di equità salariale e di possibilità di avanzamento professionale senza discriminazioni di genere.

‘La parità come opportunità’ è il tema che ha dato vita all’edizione 2025 del Premio ‘Parità Vincente’, promosso dal Consiglio per le Pari Opportunità.

Anche quest’anno l’iniziativa, che si è svolta all’Auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, ha voluto valorizzare e premiare le aziende e le associazioni di categoria lombarde che hanno messo in campo azioni e misure utili ad agevolare il superamento della disparità di genere che attualmente vede l’Italia al 79° posto nel mondo secondo la classifica stilata dal Global Gender Gap Report 2023.

Complessivamente sono state 5 le realtà premiate, a cui si sono aggiunte 5 premi per il ‘progetto intergenerazionalità’ e 5 menzioni speciali.

Ad aggiudicarsi il premio sono quest’anno realtà dei territori di Milano, Bergamo e Brescia che si sono distinte per aver adottato best practices quali flessibilità, scambi di competenze intergenerazionali, ‘Reverse mentoring’, politiche di assunzioni mirate ad acquisire laureate STEM, Science, Technology, Engineering, azioni per diminuire il gender pay back o semplicemente misure come lo smartworking o il supporto alla genitorialità per sostenere la forza lavoro femminile della loro azienda.

La Presidente del Consiglio Pari Opportunità Luce Meola ha sottolineato:

Anche quest’anno è stata una scelta complessa. Si sono candidate numerose realtà lombarde. Questo però è segno di una Regione virtuosa composta da aziende che considerano la parità di genere non un obbligo, ma una scelta consapevole e vincente. Riconoscere e valorizzare l’impegno di queste aziende è un dovere per le istituzioni e uno strumento prezioso perché queste imprese, che da oggi avranno un apposito bollino di qualità, potranno diventare un modello sul territorio lombardo per la diffusione di un messaggio positivo e incentivante.

L’evento è stato inoltre l’occasione per presentare due novità importanti, ovvero l’Accordo per la realizzazione di iniziative congiunte finalizzate alla promozione, sviluppo e scambio in relazione a progetti per la valorizzazione dell’uguaglianza tra i generi, siglato da Consiglio per le Pari Opportunità e il Centro di Ricerca Interuniversitario ‘Culture di Genere’, CRICG, che riunisce tutte le Università milanesi e che ha sede presso l’Università degli Studi di Milano.

La Presidente del CUG dell’Università Statale di Milano e Coordinatrice CRICG Marilisa D’Amico ha commentato:

Un accordo che può fare la differenza. Mettere a sistema la collaborazione tra Regione Lombardia e il mondo accademico milanese può rappresentare una svolta concreta per fare in modo che la parità di genere non sia solo un diritto scritto nella nostra Costituzione e di cui si parla, ma sia davvero una parità di fatto.

È stato inoltre presentato il neonato tavolo istituzionale dedicato al recepimento della Direttiva UE sulla trasparenza retributiva denominato ‘Parità Trasparente’ al quale parteciperanno la Presidente del CPO Luce Meola, la Vice Presidente del CPO Giulia Tossici, la coordinatrice del CRICG prof.ssa Marilisa D’Amico e le rappresentanti delle Associazioni Valore D, Inclusione Donna, Assolombarda – Steamiamoci e GIDP, Associazione Direttori Risorse Umane.

Le realtà vincitrici

Premio categoria ‘Micro Imprese’

Operari SRL SB – Milano

Premio categoria ‘Piccole Imprese’

WAY2GLOBAL SRL SB – Milano

Premio categoria ‘Medie Imprese’

Marlegno SRL – Calcinate (BG)

Premio categoria ‘Grandi Imprese’

Acque Bresciane SRL SB – Rovato (BS)

Premio categoria ‘Terzo Settore’

BI Solution SCS ONLUS – Brescia

Premio per il progetto intergenerazionalità

Progetto Worldbuilding Lab di Ability Score: EISAI SRL

Progetto Ipsos Generation Program: IPSOS SRL

Progetto Reverse Mentoring: Carrefour Italia

Progetto Navigare la Menopausa: Biogen Italia SRL

Progetto Donne in Cantiere: Mazza SPA SB di Brescia

Progetti degni di menzione speciale per qualità e aderenza alle richieste del bando

‘Giovani NEET’ – Consorzio Italiano Compostatori – Treviglio (BG) – progetto SIRCLES

‘Benessere psicologico’ – Beiersdorf – Nivea Social Connect

‘Bias e stereotipi di genere’ – Ricoh Italia SRL – Vimodrone (MI) – ‘Istruzioni per il disuso’

‘Oltre l’abilismo’ – Hewlett Packard Enterprise – Cernusco sul Naviglio (MI) – ‘The Inclusion Challenge’

‘Linguaggio inclusive’ – Gruppo Multimedica