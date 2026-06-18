A Palazzo Pirelli convegno sui droni

L’evento del 19 giugno è promosso dall’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia in collaborazione con Forum Security
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lombardia.
Investire nell’industria dei droni significa prima di tutto rafforzare la sovranità tecnologica del nostro Paese e garantire una maggiore autonomia strategica in un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo.
Ma sarebbe un errore limitare il dibattito alla sola dimensione della difesa. I droni sono uno strumento prezioso anche per la sicurezza urbana.
Possono supportare le attività delle Forze dell’Ordine nel controllo del territorio, nella gestione delle emergenze, nella prevenzione degli incendi, nel monitoraggio delle infrastrutture critiche e nella protezione civile.
Senza dimenticare l’importanza in ambito civile: pensiamo alla logistica avanzata, al trasporto di farmaci e dispositivi sanitari, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca scientifica, alla manutenzione delle reti energetiche e delle infrastrutture.
Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani che venerdì 19 giugno introdurrà e aprirà a Palazzo Pirelli i lavori del convegno ‘Droni: protagonisti del nuovo disordine mondiale’ promosso dall’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia in collaborazione con Forum Security.
Il convegno, che si terrà in Sala Pirelli a partire dalle ore 13:45, vedrà intervenire numerosi e qualificati esperti e rappresentanti del mondo scientifico, militare e civile di settore, cercando di approfondire se
in una società dronizzata l’evoluzione tecnologica creata per confliggere può trasformarsi in uno strumento a salvaguardia della società civile.
Il Presidente Romani sottolinea ancora:
È una rivoluzione che è nei numeri. Parliamo di un mercato che in Italia vale già quasi 170 milioni di euro, con prospettive di crescita che superano il miliardo di euro entro il 2030.
E se esiste una Regione che può guidare questa rivoluzione tecnologica, grazie alle sue Università, al principale centro di ricerca nazionale del settore, il Politecnico di Milano, alle sue imprese e alle sue competenze industriali, questa è la Lombardia.
La vera sfida, oggi, pertanto non è fermare l’innovazione per paura dei cambiamenti. È governarla con responsabilità, costruendo regole chiare, garantendo sicurezza, tutelando i cittadini e promuovendo al tempo stesso lo sviluppo tecnologico. Per questo motivo il confronto tra istituzioni, mondo produttivo, università, forze armate e operatori del settore è fondamentale.