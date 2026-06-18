A Palazzo Pirelli convegno sui droni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lombardia.

Senza dimenticare l’importanza in ambito civile: pensiamo alla logistica avanzata, al trasporto di farmaci e dispositivi sanitari, al monitoraggio ambientale, all’agricoltura di precisione, alla ricerca scientifica, alla manutenzione delle reti energetiche e delle infrastrutture.

Ma sarebbe un errore limitare il dibattito alla sola dimensione della difesa. I droni sono uno strumento prezioso anche per la sicurezza urbana.

Investire nell’industria dei droni significa prima di tutto rafforzare la sovranità tecnologica del nostro Paese e garantire una maggiore autonomia strategica in un contesto internazionale sempre più complesso e competitivo.

Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani che venerdì 19 giugno introdurrà e aprirà a Palazzo Pirelli i lavori del convegno ‘Droni: protagonisti del nuovo disordine mondiale’ promosso dall’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia in collaborazione con Forum Security.

Il convegno, che si terrà in Sala Pirelli a partire dalle ore 13:45, vedrà intervenire numerosi e qualificati esperti e rappresentanti del mondo scientifico, militare e civile di settore, cercando di approfondire se

Il Presidente Romani sottolinea ancora:

È una rivoluzione che è nei numeri. Parliamo di un mercato che in Italia vale già quasi 170 milioni di euro, con prospettive di crescita che superano il miliardo di euro entro il 2030.

E se esiste una Regione che può guidare questa rivoluzione tecnologica, grazie alle sue Università, al principale centro di ricerca nazionale del settore, il Politecnico di Milano, alle sue imprese e alle sue competenze industriali, questa è la Lombardia.

La vera sfida, oggi, pertanto non è fermare l’innovazione per paura dei cambiamenti. È governarla con responsabilità, costruendo regole chiare, garantendo sicurezza, tutelando i cittadini e promuovendo al tempo stesso lo sviluppo tecnologico. Per questo motivo il confronto tra istituzioni, mondo produttivo, università, forze armate e operatori del settore è fondamentale.