A Palazzo Pirelli convegno ‘Inverno demografico, non è troppo tardi’

In programma il 25 gennaio nella sede del Consiglio regionale della Lombardia

Inverno demografico, allarme denatalità e invecchiamento in Italia e in Lombardia, tra declino e opportunità di rilancio: se ne parla venerdì 25 gennaio 2025 a Palazzo Pirelli, sala Pirelli, a partire dalle 16:30 al convegno ‘Inverno demografico, non è troppo tardi’ organizzato dal Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Consiglio regionale lombardo in collaborazione con l’Associazione ‘Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune’.

Ne discutono: Romano La Russa, Assessore regionale alla Sicurezza, Emilio Brogi, Presidente dell’Associazione ‘Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune’, i Deputati Maurizio Lupi e Giulio Tremonti, insieme a Stefano Maullu, Deputato e membro del Direttivo dell’Associazione ‘Altero Matteoli per la Libertà e il Bene Comune’, Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato, Christian Garavaglia, Capogruppo FdI in Consiglio regionale, con gli esperti Giancarlo Blangiardo, già Presidente ISTAT, Sindaco di Meina, Adriano Bordignon, Presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari e Gianluigi de Palo, Presidente della Fondazione per la Natalità.

Le conclusioni del convegno, moderato dal giornalista Luca Collodi, sono affidate al Deputato e Coordinatore FdI Regione Lombardia Carlo Maccari.

L’Italia è in pieno inverno demografico, con una popolazione in calo che potrebbe passare da 59,2 milioni a 47,7 milioni entro il 2070, secondo l’ISTAT.

Anche in Lombardia, nonostante un lieve aumento complessivo della popolazione, 9.976.509 nel 2022, si registra un saldo naturale negativo e un nuovo minimo storico di nascite, 67.482 nel 2022.

Proiezioni future prevedono per la Lombardia una riduzione del 7,5% della popolazione entro il 2070, minacciando la sostenibilità economica e sociale.

Il convegno mira a identificare soluzioni concrete, come incentivi alla natalità, sostegno alle famiglie e una migliore gestione dei flussi migratori, per invertire questa tendenza e garantire un futuro sostenibile per il Paese e la regione.