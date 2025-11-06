A Palazzo Lombardia convegno per i 15 anni del CPCV

Dal 2010 il Comitato valuta e monitora l’efficacia delle politiche e delle leggi regionali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Domani venerdì 7 novembre il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione festeggia i 15 anni dalla sua istituzione con un convegno che si terrà nella cornice del Belvedere Berlusconi a Palazzo Lombardia.

Dal 2010 questo organo affianca e supporta l’istituzione lombarda nella valutazione dell’efficacia delle politiche attuate, con una funzione di controllo e monitoraggio in favore dei legislatori e dei cittadini.

Il convegno si aprirà alle ore 9:30 con i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale Federico Romani e del Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome Antonello Aurigemma.

Previsto anche l’intervento del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Durante la mattinata accademici e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno interrogandosi sull’efficacia dei metodi adottati finora e sulle sfide future, con la consapevolezza che per migliorare l’azione regionale è necessario domandarsi se le politiche attuate hanno raggiunto i risultati attesi.

A introdurre i lavori sarà il Presidente del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione Claudio Mangiarotti, mentre le conclusioni saranno affidate al Vice Presidente del Comitato Massimo Vizzardi.

Programma