A Nuvolera (BS) il Campionato nazionale di Judo CSI

Il 60% dei finalisti nazionali è under 11 e gareggerà nei preagonisti

Sono 189 le cinture pronte a stringersi sui tatami ‘tricolori’del Palasport di Nuvolera (BS), dove domenica 7 dicembre è in programma il Campionato Nazionale di Judo del Centro Sportivo Italiano, che gode del patrocinio del Comune di Nuvolera.

Sorprende ma non troppo, vista la natura giovanile della più antica Associazione polisportiva italiana, la percentuale dei partecipanti: infatti il 60% dei finalisti ha meno di 11 anni e gareggia, a terra e in piedi, nel campionato riservato ai preagonisti, dove non sono ammesse leve, strangolamenti, o tecniche pericolose.

Sono 19 le società sportive in finale, tutte lombarde, rappresentative di 5 Comitati arancioblu: Brescia, Varese, Milano, Mantova e Lecco.

Come sempre, dopo la pesa e la cerimonia d’apertura con la sfilata dei kimono in gara, forza fisica e morale nei combattimenti, tra leve e prese, sono pronte a spargersi nel corso della competizione dedicata alle categorie agonisti.

A bordo tatami, imprescindibili nella manifestazione, agiranno una decina fra arbitri, presidenti di giuria e commissari gara.

I più piccini tra i partecipanti sono entrambi bresciani: Ismaele Costa della ASD Judo Castelmella e Martina Hysa della Judo US Calcinato, entrambi 8 anni compiuti da poco. Il più maturo è il 28enne seniores Sebastian Carlo Rossi della Judo Bu-Sen Varano Borghi.

Cominceranno a combattere dalle ore 10:30 le categorie giovanili maschili e femminili Fanciulli/Ragazzi, un minuto e mezzo gli incontri, mentre dalle 12:30 entreranno in gioco gli Esordienti A e B ambosessi, rispettivamente due o tre minuti di gara.

Le categorie più adulte, fino a 4 minuti effettivi la durata dei combattimenti, Cadetti, Juniores, Seniores, entreranno in scena dopo la pesa nel primo pomeriggio domenicale, a partire dalle ore 14.

Come sempre la commissione tecnica nazionale di Judo stilerà una speciale classifica per le società sportive, assegnando diversi punteggi in base ai piazzamenti ottenuti.