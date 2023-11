A Napoli Tavola rotonda con Ambasciatore Kazakhstan

In programma il 15 novembre all’Unione Industriali di Napoli

Il 15 novembre, a partire dalle ore 9:45 all’Unione Industriali di Napoli in piazza dei Martiri 58 avrà luogo la Tavola rotonda con l’Ambasciatore del Kazakhstan in Italia S. E. Yerbolat Sembayev sulle opportunità per le Imprese del Mezzogiorno in Kazakhstan.

L’appuntamento è stato organizzato dal Consolato Onorario della Repubblica del Kazakhstan in Regione Campania, nella persona della Dott.ssa Valentina Mazza, e dall’Ambasciata della Repubblica del Kazakhstan a Roma e intende mettere in risalto le opportunità di sviluppo per le imprese del Sud grazie agli ottimi rapporti di collaborazione esistenti tra i due Paesi da più di 30 anni.

Più di 250 aziende italiane, infatti, operano in Kazakhstan, esistono 170 Joint Venture italo-kazake e 97 accordi tra Università italiane e Università kazake.

L’appuntamento si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente Unione Industriali di Napoli Costanzo Jannotti Pecci, dell’Ambasciatore Yerbolat Sembayev, del Console Onorario Valentina Mazza e del Presidente Ordine Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Eraldo Turi cui faranno seguito le relazioni introduttive di Giovanni G. Parente, Presidente AICEC, Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti Contabili, e di Lorenzo Zurino, Presidente del Forum Italiano dell’Export in collegamento video.

Seguirà, quindi, la tavola rotonda dal titolo ‘Le opportunità per le imprese del Mezzogiorno’ introdotta e moderata da Francesco Corbello, Presidente della Commissione Internazionalizzazione delle Imprese presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Saranno evidenziate le grandi opportunità offerte dal Paese per le piccole e medie imprese della nostra Regione in diversi settori, dall’export del Made in Italy – al quale Micro e PMI campane danno un grandissimo contributo – alla produzione di beni di consumo nei settori più svariati nel Paese ‘business friendly’.

Il Kazakhstan, infatti, supporta gli investimenti stranieri grazie a importanti esenzioni e facilitazioni sul piano fiscale.

Interverranno:

Zhandos Temirgali, Acting Chairman of Kazakh Invest, in collegamento video;

Carlo de Simone, Responsabile Sviluppo Internazionale SIMEST S.p.A; Marco Alberti, Ambasciatore in Kazakhstan delle Repubblica Italiana, in collegamento video;

Fabio Migliardi, Presidente Commissione Fiscalità Internazionale ODCEC Napoli;

Andrea Benetton, CEO Cirio Società Agricola Srl e Maccarese S.p.A.

Le conclusioni saranno a cura di Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start-up della Regione Campania.

