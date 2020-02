A Napoli, stiamo lontano dagli iettatori…

Giovedì 27 febbraio il Presidente Francese Macron è stato in visita a Napoli. Il Presidente del Consiglio Conte nel corso della conferenza stampa di chiusura ha affermato:

Napoli oggi ci ha insegnato che questo momento non si affronta con la paura. Io e Macron siamo stati in città e non abbiamo trovato panico, ma gente in strada con spirito positivo.

L’efficacia del famoso ritornello che Pappagone, il celebre personaggio napoletano impersonato da Peppino De Filippo, usava per scacciare le influenze negative dei tanti tristi predicatori di tragedie e sfortune, le cosiddette civette iettatrici, o come diciamo a Napoli: gli ‘occhi secchi’, tanto temuti dal superstizioso popolo napoletano, ha forse un fondamento scientifico?

Per verificare la domanda che mi pongo, mi faccio aiutare riportando alcuni passaggi tratti da testi scientifici.

Per la Scienza le “Civette iettatrici” potrebbero essere tutte quelle persone che si lamentano, chiacchierano senza un fine costruttivo o soluzioni propositive, diffondendo ‘energie negative’ in grado di influenzare gli stati psicofisici di chi gli sta vicino.

Vittorio Gallese neuroscienziato, uno dei maggiori studiosi dei ‘neuroni specchio’, spiega:

L’uomo è dotato di un’intelligenza emotiva, il cervello è programmato per emozionarsi perché le emozioni agiscono a livello neuronale e sono fondamentali per decodificare il mondo che ci circonda, orientando il nostro comportamento e le nostre relazioni sociali. Dunque l’empatia non è una attitudine caratteriale, ma un processo neuronale, influenzabile da fattori esterni.



Dunque possiamo assumere un comportamento bio-sociale, ad un livello che precede la comunicazione linguistica, il quale caratterizza e soprattutto orienta le relazioni inter-individuali, che sono poi alla base dell’intero comportamento sociale (…) fino al punto di modificare i processi neuronali di una persona. Giusti / Azzi in ‘Neuroscienze per la Psicoterapia’

La capacità di parti del cervello umano di attivarsi alla percezione delle emozioni altrui, espresse con moti del volto, gesti e suoni; la capacità di codificare istantaneamente questa percezione in termini ‘viscero-motori’, rende ogni individuo in grado di agire in base a un meccanismo neurale per ottenere ciò che chiamiamo ‘partecipazione empatica’.

Ancora, le ricerche in questo campo ci spiegano che rimanere esposti per più di trenta minuti ad ‘energie negative’ diffuse da persone fisicamente vicine che si lamentano, così come subire le notizie diffuse dai media che diffondono concetti che il nostro cervello codifica considerandole negative, provoca in alcuni soggetti effettivi danni a livello cerebrale.

A livello fisiologico, le cellule del nostro cervello se questo non è allenato sono più orientate a specializzarsi per elaborare contenuti di basso livello, perdendo nel tempo facoltà creative e la capacità di risolvere le situazioni critiche allo scopo di uscire dalle difficoltà mettendo in moto l’inventiva.

Pertanto, secondo queste ricerche, l’influenza di pensieri negativi, come, ad esempio, quelli correlati ad eventi di vita considerati sfortunati, alle crisi economiche, al lavoro che scarseggia, alla politica corrotta ed inefficiente, ad eventi terroristici o catastrofi naturali, nutre di “psico-energie negative” le persone predisposte: a livello psicologico si crea in queste persone un circolo vizioso per cui tali pensieri negativi diverranno l’unica realtà per loro possibile.

Emozioni e Coscienza sono impastate, nel bene o nel male!

Studi dei gruppi di ricerca diretti da Antonio Damasio, della Iowa University, e da Joseph LeDoux, della New York University, hanno ripetutamente dimostrato che i processi decisionali e quelli di memorizzazione, strettamente collegati tra loro, dipendono in modo determinante dal circuito limbico, e cioè dalle aree cerebrali che elaborano le emozioni fondamentali. I primi anni del nuovo secolo sono stati ricchi di studi sulla neurobiologia delle emozioni. Anche con l’esteso uso delle immagini cerebrali si è riusciti ad identificare le vie nervose che seguono le emozioni.

Si può così apprezzare il significato profondo dei meccanismi emozionali, la loro universalità, i loro essere innati e la loro diffusione ad altre specie animali, confermando così la sostanza del bellissimo, misconosciuto e spesso travisato, lavoro di Charles Darwin sull’espressione delle emozioni nell’uomo e negli altri animali. Le emozioni fondamentali incarnano la nostra storia evolutiva come mammiferi sociali, forniscono schemi ancestrali di risposta alle sfide ambientali, entrando nei processi decisionali che producono comportamenti. In questo senso, è scientificamente assodato che siamo un impasto di emozioni e coscienza.

Nel bene e nel male. Questo dato di fatto apre molti interrogativi non solo di tipo medico, e cioè relativi alla salute individuale, ma anche di tipo sociale e politico, e cioè relativi alle scelte delle nazioni e dei governi in merito alle relazioni tra i popoli e tra la nostra specie e gli ecosistemi terrestri.

La vera svolta in questo affascinante campo di studi avviene con l’introduzione delle tecnologie digitali per il neuroimaging ed il progresso della ricerca in campo biomedico.

Si sono identificati i collegamenti tra cervello, sistema endocrino e sistema immunitario. Questa vuol dire che le relazioni tra mente e corpo hanno abbandonato il terreno della congettura, del puro psicologismo. Adesso, non solo i canali di collegamento tra psiche e soma, ma anche le molecole mediatrici di questo rapporto sono state identificate.

Noi abbiamo avuto la fortuna di vivere l’avventura scientifica della prima rivoluzione culturale della endocrinologia. Sino agli anni Sessanta la cultura medica generale avvolgeva in una nebbia esoterica gli studi sugli ormoni; la diagnostica era ancora largamente basata sull’osservazione descrittiva e l’impressione generale era che le malattie ‘ormonali’, prescindendo dalle tireopatie e dal diabete, fossero rare e, come tali, oggetto di curiosità o poco più. Mancava in sostanza una cultura biologica che recepisse quanto oggi, invece, sembra essere ovvio: l’esistenza di sistemi informativi cellulari integrati e interdipendenti, senza i quali l’organismo non può attuare il proprio programma genetico. Oggi, si sono identificati i collegamenti tra cervello, sistema endocrino e sistema immunitario. Sta sopravvenendo una seconda rivoluzione culturale, che coinvolge l’endocrinologia e, più in generale, i sistemi informativi dell’organismo. Stiamo realizzando che gli ormoni sono in realtà informatori complessi, versatili, pluripotenti, non riconducibili a una singola formula molecolare… né alle sole cellule endocrine; le loro omologie strutturali con prodotti di altri sistemi come le cito – linfochine (prodotti del sistema immunitario), i neuro-peptidi (prodotti del sistema nervoso), i fattori di crescita e di regolazione tessutale (prodotti ubiquitari), sono tali e tanti da far ritenere l’attività ormonale una sola delle potenziali funzioni.

