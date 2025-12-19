A Napoli presentazione de ‘Il Paese che conta’ con il Presidente Fico

Il 20 dicembre incontro alla Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria per leggere la storia recente dell’Italia attraverso i numeri di Linda Laura Sabbadini

Domani, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16:00, presso la Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, all’interno del Castel Nuovo, Maschio Angioino, si terrà la presentazione del libro ‘Il Paese che conta – Come i numeri raccontano la nostra storia’ di Linda Laura Sabbadini, pioniera della statistica sociale in Italia.

Il volume offre una lettura chiara e approfondita della storia recente del Paese, mostrando come i dati statistici possano raccontare le trasformazioni sociali, economiche e culturali dell’Italia e aiutare a comprendere le sfide del presente, con uno sguardo particolare al Mezzogiorno.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, e Vittoria Fiorelli, componente del Consiglio direttivo della Società Napoletana di Storia Patria.

Seguiranno gli interventi di Sandro Ruotolo, Eurodeputato, ed Eugenio Mazzarella, dell’Università Federico II di Napoli.

La discussione sarà moderata da Melinda Di Matteo, del direttivo ASPROM, mentre le conclusioni saranno affidate a Pasquale Tridico, Eurodeputato, Presidente della Commissione FISC e Presidente di ASPROM.

L’evento, promosso dalla Società Napoletana di Storia Patria in collaborazione con ASPROM – Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, rappresenta un’occasione unica per confrontarsi su temi cruciali del Paese utilizzando i numeri come strumento di comprensione.

