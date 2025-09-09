A Napoli Ponticelli sequestrata discarica abusiva su area pubblica

Scongiurato il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi

Gli agenti dell’Unità Operativa San Giovanni della Polizia locale hanno sequestrato un’ampia area comunale, in via Ponticelli, utilizzata come discarica abusiva.

Contestualmente, è stato individuato e deferito all’Autorità giudiziaria un uomo residente nei paraggi per gestione e abbandono non autorizzato di rifiuti, in violazione delle norme ambientali vigenti.

Nel corso dell’ispezione gli agenti hanno rinvenuto diversi tipi di rifiuti abbandonati in assenza delle prescritte autorizzazioni, tra cui cassette in plastica e legno, massi e materiale domestico.

È stato, inoltre, sottoposto a sequestro penale un veicolo impiegato per il trasporto illecito dei materiali.

L’intervento ha permesso di scongiurare il rischio di roghi tossici e sversamenti pericolosi in un’area particolarmente sensibile di Ponticelli, la cosiddetta zona rossa, che è stata posta sotto sequestro a tutela della salute pubblica e della sicurezza ambientale per consentire le successive procedure di bonifica.