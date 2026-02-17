A Napoli nasce AssoCyber per consolidare cultura sicurezza digitale

Obiettivo principale è sostenere i soci attraverso formazione, consulenza e ricerca sull’IA per la sicurezza

Valorizzare la cultura della sicurezza digitale e supportare – con la propria attività – le imprese che operano nel settore della sicurezza elettronica, tecnologica, informatica, e della cyber-physical security.

È questa la mission di AssoCyber che lo scorso 11 febbraio è stata presentata presso il Museo MAMT, Museo della Pace.

AssoCyber ETS è un’associazione dedicata alla cybersecurity.

L’organigramma si fonda su una rete di esperti e aziende con soci fondatori che includono Con Federsicurezza e Servizi/Confcommercio, Fondazione Asfaleia, CNS TECH SPA; NTCS Scuola di formazione, e diverse realtà tecnologiche.

L’obiettivo principale è sostenere i soci attraverso formazione, consulenza e ricerca sull’intelligenza artificiale per la sicurezza.

L’associazione può contare sull’esperienza di partner di grande esperienza nel settore, come CNS TECH SPA, che ne è uno dei soci fondatori che opera come system integrator nell’ambito della cultura della sicurezza fisica e informatica.

A guidare l’associazione sarà Antonio Romano, imprenditore di lungo corso, che rivestirà la carica di Presidente.

Il Presidente Antonio Romano afferma:

La cybersicurezza oggi è un settore strategico. In tal senso l’associazione si propone di essere un punto di riferimento per imprese e professionisti impegnati nella sicurezza cybernetica e formazione specializzata.

